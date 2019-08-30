أحمد حلمي: هذه أصعب شخصية جسدتها في "خيال مآتة" (فيديو)

كشف الفنان أحمد حلمي، عن أصعب شخصية جسدها في فيلمه الأخير " "، من بين العديد من الشخصيات التي جسدها في الفيلم، لافتًا إلى أنها سخصية الرجل المسن.











وأوضح خلال لقائه في برنامج "the insider" بالعربي المذاع على قناة "دبي" أن صعوبة الشخصية تتجسد في صعوبة التحضير لها وعمل الميكاج الخاص بها.





وأضاف: "وأنا بحب أخوض التجارب الجديدة ودايما بيكون الجديد ده مستخبي في صندوق لحد ما يظهر للناس".



