أحمد حلمي: هذه أصعب شخصية جسدتها في "خيال مآتة" (فيديو)
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:58 ص
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كشف الفنان أحمد حلمي، عن أصعب شخصية جسدها في فيلمه الأخير "خيال مآتة"، من بين العديد من الشخصيات التي جسدها في الفيلم، لافتًا إلى أنها سخصية الرجل المسن.
وأوضح خلال لقائه في برنامج "the insider" بالعربي المذاع على قناة "دبي" أن صعوبة الشخصية تتجسد في صعوبة التحضير لها وعمل الميكاج الخاص بها.
وأضاف: "وأنا بحب أخوض التجارب الجديدة ودايما بيكون الجديد ده مستخبي في صندوق لحد ما يظهر للناس".
بعد التعليقات السلبية التي نشرها عدد كبير من الجمهور على فيلم الفنان أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة"، والذي خاض به سباق عيد الأضحى السينمائي، تداول عدد كبير من جمهور الفنان تعليقات ايجابية عن العمل.
ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خيال_مآتة وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
قيام حلمي بشخصيتين رائع واللي دخل الفيلم هيعرف ازاي قدر يفرق بينهم حتى وهو بيقلد الشخصيه التانيه شابوه حلمي #خيال_ماته.
انا اتفرجت علي الفيلم ياحلمي الفيلم حلو اوي وملكش دعوه بأي انتقادات سيئه😎
@ahelmy
#خيال_ماته
دراما وكوميديا في نفس ذات الوقت... دايما حلمي يختلف عن الآخرين ويقدم كل مره فكره جديده... رائع حلمي استمر #خيال_ماته.
@ahelmy حقيقي فليم #خيال_ماته حلو وفيه شغل وتعب واضح قصه جديده وحلوه مكياج تمثيل كله فيه شغل واضح ديكور قديم وجديد حقيقي حلو.
ويشارك الفنان احمد حلمي في بطولة فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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