رئيس وزراء اليابان: سندعم الشركات الخاصة للعمل في القارة الأفريقية

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، أن بلاده ستقدم الدعم للشركات الخاصة للعمل فى القارة الأفريقية.





وقال رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة التيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "سنعمل على دعم القارة الإفريقية لتحقيق نتائج أفضل ونقل تكنولوجيا الابتكار إليها".





وأوضح أن الحكومة اليابانية تعمل بكل ما تملك من تكنولوجيا للتعاون مع القارة.