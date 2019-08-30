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السيسي: يجب استمرار مسيرة التيكاد في دعم المسيرة الشاملة بالقارة الأفريقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:58 ص
السيسي: يجب استمرار مسيرة التيكاد في دعم المسيرة الشاملة بالقارة الأفريقية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمناقشات المثمرة التى جرت خلال أعمال القمة، مشددًا على ضرورة التذكير بأن مسيرة التيكاد يجب أن تتواصل وتستمر فى دعم المسيرة الشاملة فى القارة الإفريقية، من خلال الإسراع فى التحول الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال من خلال التجديد وإشراك القطاع الخاص، وتوفير مجتمعات مستدامة ومرنة وتعزيز السلم والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجلسة  الختامية لقمة التيكاد، أن عملية البناء تتطلب وجود آليات متابعة فعالة، مضيفًا:" تظل تعهدات التيكاد تتماشى مع الأولويات الإفريقية وفقا لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030".



واختتم الرئيس السيىسى، كلمته بتوجيه الشكر لليابان حكومة وشعبًا، على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال قمة  التيكاد، وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
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