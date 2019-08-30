السيسي يوجه رسائل للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لدعم قارة أفريقيا

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤسسات القطاع الخاص كافة والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار فى إفريقيا، مضيفًا :"هذا هو التوقيت الصحيح للانفتاح على القارة السمراء فأسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية متهيئة والرغبة موجودة للتعاون مع جميع الشركاء".





كما طالب الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة التيكاد، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.









وقال: "آن الأوان لتقدم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية بما يحقق لشعوب الدول الإفريقية أحلامها باللحاق بركب التقدم والتنمية المستدامة".



