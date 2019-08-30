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أنجلو رايس: نعشق مصر والمصريين (فيديو)

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:33 ص
أنجلو رايس: نعشق مصر والمصريين (فيديو)
فرقة جيبسي كينجز
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نعيم يوسف
 
أكد أعضاء فرقة "جيبسي كينجز"، على عشقهم لمصر والمصريين وسعادتهم بالتواجد في مصر.



وقال أنجلو رايس، أحد أعضاء الفريق، أثناء لقاء من تحت سفح الأهرامات، مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية: "نحن نعشق مصر والمصريين وسعداء للغاية لوجودنا هنا، وأننا سنغني أمام المصريين وسعداء بتواجدنا هنا في الأهرامات أمام واحدة من عجائب الدنيا السبع".

وعن إحساسهم عندما زارو الأهرامات، قال إنهم سيغنون أغنية مرتبطة بهذا الموضوع عن السعادة والفرحة، بينما أكد أحد أعضاء الفريق أن هذه الأغنية هي رسالة للسلام والسعادة وسنعبر عن ذلك من خلال الأغنية

هذا، تحتفل فرقة Gipsy Kings مع المطرب تامر حسني، في الساحل الشمالي، وذلك بعد مرور 15 عام على طرح أول ألبوم خاص له وهو "حب".

فرقة "Gipsy Kings"، تأسست سنة ١٩٧٨ وهي تقوم بتقديم أغاني فلامنكو باللهجة الأندلسية للغه الإسبانية
وأشهر أغانيهم: Amor mío..Trista Pena.. Bamboleo..Baila me..Habla me

يذكر أن الفنان تامر حسني، يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي وذلك يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.

يحضر "حسني"، لجمهوره في الحفل عدة مفاجأت ضخمه، نظرا لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"،

وسيفاجئ الفنان تامر حسني، جمهوره بحضور فرقة Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء علي المسرح، وتحتفل معه بمرور 15 عام علي بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.

وسيقدم حسني، في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية، احتفالا بهذه المناسبة.

كما يحرص حسني، علي أن يكون شكل المسرح مُبتكر وجديد، حيث أن شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات الراعي للحفل، ومن المؤكد أن يكون الحفل الأقوي والأضخم بحفلات موسم الصيف وسيشهد حضور جماهيري ضخم.
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