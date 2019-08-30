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كاظم الساهر يعلق على لجنة تحكيم "ذا فويس" الجديدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:20 ص
كاظم الساهر يعلق على لجنة تحكيم ذا فويس الجديدة
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أجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، بعض التغييرات على أعضاء لجنة الموسم الخامس والجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".

قال الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لموقع "ET" بالعربي "راغب لديه خبرة كبيرة، وسميرة سعيد أستاذتنا، والباقين بالتأكيد سيساهمون في البرنامج بطريقة رائعة".

وأعرب الساهر عن حزنه وانزعاجه من عدم وجود عاصي الحلاني بلجنة التحكيم قائلاً "عاصي ليه ينسحب المفروض يكون موجود".

وعن وجود النجم ماجد المهندس في لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"، قال الساهر "ماجد فنان رائع".

يشار إلى أن شائعات سرت حول أن انسحاب راغب علامة من الموسم الثالث من برنامج "آراب أيدول"، بسبب الفنانة أحلام، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك، في حديث له مع قناة "العربية"، في نيسان/ أبريل 2014، موضحا أن لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "آراب أيدول" في الموسم الثالث.

ومؤخرًا أحيا المطرب كاظم الساهر، الخميس الماضي، حفلًا فنيًا ضخما في مدينة أبها السعودية ضمن فعاليات موسم السودة.

 وشهد الحفل تفاعلًا من قبل الجمهور الذي حرص على الحضور وملأ جنبات مسرح الفنان السعودي الراحل طلال مداح. 

وقدم الساهر، أغاني: "أحبيني، أكرهها، يا ليل لا تنتهي" وغيرها من أغنيات القيصر الشهيرة وسط صيحات وهتافات وتصفيق الجمهور.

وعلى جانب آخر يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، للاحتفال بزفاف نجله الأصغر ”عمر"، من عروسه وتدعى نورا الدخش  مغربية الأصل.

وقرر الساهر، إقامة حفل الزفاف يوم 30 أغسطس في أحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة المغربية الرباط حيث تعيش أسرة العروس هناك.

وبحسب عدد من المصادر أن حفل الزفاف سيقام وفقا للعادات والتقاليد المغربية حيث سترتدي الفتيات الملابس المغربية التقليدية فيما سيرتدي الشباب الملابس العراقية التقليدية .

ومن المرتقب أن يشهد الحفل حضور عددا كبيرا من الفنانين العرب والمغاربة .



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