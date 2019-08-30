فروع جهاز تنمية المشروعات للحصول على قرض للشباب



وأضاف "هليل"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن كل محافظة بها مكتب يتوافر به جميع الخدمات سواء مالية أو غير مالية.



وأشار إلى أنه في بعض المحافظات الكبيرة بها مكتبين مثل محافظة القاهرة، يوجد بها مكتب في صلاح سالم، ومكتب في حلوان، ومحافظة الجيزة بها مكتبين، واحد في الهرم والثاني في 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية بها مكتبين، وجميعهم يقدمون نفس الخدمات المالية وغير المالية.



هذا، ويمكنك معرفة جميع الفروع بالتفصيل في كل مدينة من



في سياق آخر، قامت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتسليم 50 سيارة أجرة جديدة لشباب محافظه السويس وسوف يتم تعديل هذه السيارات للعمل بالغاز الطبيعى



وقد قام الجهاز بإتاحة تمويل مباشر قدره 9.2 مليون جنيه لعدد 50 ســائق بشروط تمويلية مُيسرة وبآجال سداد تصل إلى 6 سنوات متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور ساهمت في توفير عدد 50 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة مما يُساهم في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة مشكلة البطالة.



أكدت جامع بأن الجهاز يقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويله بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بهدف النهوض بهذا القطاع ومنحه فرص استثمارية متميزة تساعده علي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم مختلف الخدمات أو المنتجات التي يحتاجوها وأشارت إلي أنها زارت جميع محافظات الجمهورية تقريبا والتقت مع السادة المحافظين بهدف التعرف علي هذه الاحتياجات والعمل علي توفيرها من خلال المشروعات الصغيرة وأكدت علي أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المشروعات التنموية مع محافظة السويس وكافة محافظات القناة.



كما أكد اللواء عبد المجيد صقر علي أهمية هذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل لشباب المحافظة بالإضافة إلي توفير وســيلة مواصلات آمنة وحديثة ومريحة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين سواء أهالي المحافظة أو زوارها واحتياجهم لوسائل نقل مناسبة للتنقل من قرى محافظة السويس إلى المدن والمراكز والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق ذات الكثافة العالية.



في سياق آخر، أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة، الاستمرار في بيع كراسة الشروط للمتقدمين لحجز الوحدات بالمدينة الصناعية، لحجز عدد ٢١٨ وحدة صناعية بمساحة٣٣٦ متر مربع بالمدينة الصناعية بالغردقة.



وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة ( الدهار - خلف البنك الأهلي لمجمع الغردقة الصناعي)، أو بمقر الهيئة للتنمية الصناعية ( ٤٢ محور السلام القاهرة الجديدة)، أو مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( بديوان عام محافظة قنا)، أو مجمع خدمات الاستثمار (المنطقة الحرة الكيلو ٣١ شياخة العامرية).



وتبلغ قيمة كراسة الشروط ٢٣٨٠ جنيهًا فقط، على رقم حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( ١٤٤٠٠١٣٢٠٠٤١٢٧) بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، اعتبارا من اليوم الأحد ٨٢٥ وحتى الخميس ٢٠١٩٩١٢ م.



وأكد نادر مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، أنه يجب أن يتضمن طلب التقديم على نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المطلوبة بكراسة الشروط، والأنشطة المستهدفة بالمدينة الصناعية بالغردقة ( غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس - مواد بناء ديكورية ).



كما يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات، ويتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة عشر فترات ( طبقا للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط).



ويتم التقديم خلال الفترة من ٩٥ وحتى ٢٠١٩٩٢٦ م، وتتم آلية التخصيص وفقا للإجراءات والتوقيتات بكراسة الشروط، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى ٥ مليون جنيه مصرى لمدة ٦ سنوات بفترات سماح تصل إلى سنة كاملة ( يتم خلالها سداد العوائد المستحقة )، وذلك لتمويل وشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليها الشروط.



للاستفسار التوجه إلى فرع الجهاز ( الغردقة_ الدهار _ دهب مول التجارى _ المبنى السكنى أمام بيع المصنوعات ) وأشار إلى أنه في بعض المحافظات الكبيرة بها مكتبين مثل محافظة القاهرة، يوجد بها مكتب في صلاح سالم، ومكتب في حلوان، ومحافظة الجيزة بها مكتبين، واحد في الهرم والثاني في 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية بها مكتبين، وجميعهم يقدمون نفس الخدمات المالية وغير المالية.هذا، ويمكنك معرفة جميع الفروع بالتفصيل في كل مدينة من هــنـــا في سياق آخر، قامت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتسليم 50 سيارة أجرة جديدة لشباب محافظه السويس وسوف يتم تعديل هذه السيارات للعمل بالغاز الطبيعىوقد قام الجهاز بإتاحة تمويل مباشر قدره 9.2 مليون جنيه لعدد 50 ســائق بشروط تمويلية مُيسرة وبآجال سداد تصل إلى 6 سنوات متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور ساهمت في توفير عدد 50 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة مما يُساهم في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة مشكلة البطالة.أكدت جامع بأن الجهاز يقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويله بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بهدف النهوض بهذا القطاع ومنحه فرص استثمارية متميزة تساعده علي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم مختلف الخدمات أو المنتجات التي يحتاجوها وأشارت إلي أنها زارت جميع محافظات الجمهورية تقريبا والتقت مع السادة المحافظين بهدف التعرف علي هذه الاحتياجات والعمل علي توفيرها من خلال المشروعات الصغيرة وأكدت علي أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المشروعات التنموية مع محافظة السويس وكافة محافظات القناة.كما أكد اللواء عبد المجيد صقر علي أهمية هذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل لشباب المحافظة بالإضافة إلي توفير وســيلة مواصلات آمنة وحديثة ومريحة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين سواء أهالي المحافظة أو زوارها واحتياجهم لوسائل نقل مناسبة للتنقل من قرى محافظة السويس إلى المدن والمراكز والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق ذات الكثافة العالية.في سياق آخر، أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة، الاستمرار في بيع كراسة الشروط للمتقدمين لحجز الوحدات بالمدينة الصناعية، لحجز عدد ٢١٨ وحدة صناعية بمساحة٣٣٦ متر مربع بالمدينة الصناعية بالغردقة.وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة ( الدهار - خلف البنك الأهلي لمجمع الغردقة الصناعي)، أو بمقر الهيئة للتنمية الصناعية ( ٤٢ محور السلام القاهرة الجديدة)، أو مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( بديوان عام محافظة قنا)، أو مجمع خدمات الاستثمار (المنطقة الحرة الكيلو ٣١ شياخة العامرية).وتبلغ قيمة كراسة الشروط ٢٣٨٠ جنيهًا فقط، على رقم حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( ١٤٤٠٠١٣٢٠٠٤١٢٧) بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، اعتبارا من اليوم الأحد ٨٢٥ وحتى الخميس ٢٠١٩٩١٢ م.وأكد نادر مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، أنه يجب أن يتضمن طلب التقديم على نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المطلوبة بكراسة الشروط، والأنشطة المستهدفة بالمدينة الصناعية بالغردقة ( غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس - مواد بناء ديكورية ).كما يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات، ويتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة عشر فترات ( طبقا للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط).ويتم التقديم خلال الفترة من ٩٥ وحتى ٢٠١٩٩٢٦ م، وتتم آلية التخصيص وفقا للإجراءات والتوقيتات بكراسة الشروط، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى ٥ مليون جنيه مصرى لمدة ٦ سنوات بفترات سماح تصل إلى سنة كاملة ( يتم خلالها سداد العوائد المستحقة )، وذلك لتمويل وشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليها الشروط.للاستفسار التوجه إلى فرع الجهاز ( الغردقة_ الدهار _ دهب مول التجارى _ المبنى السكنى أمام بيع المصنوعات )

قال حسني هليل، مدير ائتمان جنوب الصعيد بجهاز تنمية المشروعات، إن مكاتبهم منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال 33 مكتبًا.