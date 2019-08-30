مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019.. مواجهات نارية أبرزها بيراميدز والحرس وباريس وميتز

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر، والنجمة اللبناني والترجي التونسي في البطولة العربية، وإشبيلية وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني، باريس سان جيرمان ضد ميتز بالدوري الفرنسي، والنصر والفتح بالدوري السعودي، وعلى مستوى بطولة اليد يلعب الزمالك مع نيويورك سيتي الأمريكي لبمونديال اليد للأندية، وقرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي، ونعرض لكم مواعيد مباريات اليوم.





ويرصد لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "الدور ربع النهائي"

بيراميدز x حرس الحدود، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





مواعيد مباريات اليوم في كأس العرش المغربي "دور الـ 32 "

أولمبيك آسفي x الدفاع الحسني الجديدي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية ” في دور الـ32“

النجمة اللبناني x الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.





الهلال السوداني x الوصل الإماراتي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الثالثة”

إشبيلية x سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





أتلتيك بيلباو x ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الثانية”

بولونيا x سبال، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الثالثة”

بوروسيا مونشنجلادباخ x لايبزيج، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الرابعة”

ميتز x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي “الجولة الثانية”

الشباب x الفيصلي، تقام المباراة في تمام السادسة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات KSA السعودية الرياضية.





الفتح x النصر، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات KSA السعودية الرياضية.





الوحدة x أبها، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات KSA السعودية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر “الجولة الثانية”

الخور x أم صلال، تقام المباراة في تمام الرابعة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





الريان x الغرافة، تقام المباراة في تمام السادسة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.





مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

مضر السعودي x سيدني الإسترالي، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 ‪إلى 10.





الزمالك x نيويورك سيتي الأمريكي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 ‪إلى 10.





موعد قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي

تنطلق فعاليات سحب قرعة الدوري الأوروبي، في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.