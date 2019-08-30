"الأسطورة رقم 17" أكثر الأفلام شعبية في روسيا بالقرن الـ21

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن فيلم "الأسطورة رقم 17" السينمائي الرياضي الدرامي (2013) من إخراج، نيقولاي ليبيديف، وبطولة، دانيلا كوزلوفسكي، و،أوليغ مينشيكوف، أصبح أكثر الأفلام شعبية بين المشاهدين الروس بأعمار تتراوح بين 18 و55 عاما.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن فيلم "الأسطورة رقم 17" السينمائي الرياضي الدرامي (2013) من إخراج، نيقولاي ليبيديف، وبطولة، دانيلا كوزلوفسكي، و،أوليغ مينشيكوف، أصبح أكثر الأفلام شعبية بين المشاهدين الروس بأعمار تتراوح بين 18 و55 عاما.

وقامت البوابة بتحليل آراء 6 ملايين مستخدم للإنترنت. واتضح أن المشاهدين بأعمار تتراوح بين 18 و24 عاما مهتمون بمشاهدة أفلام أكشين وأفلام الكوميديا. أما أعمار 25 – 34 عاما فيفضلون الأفلام الدرامية الاجتماعية مثل فيلم "الطاغوت" من إخراج، أندريه زفياغينتسيف.





وتفضل الأعمار من 35 إلى 44 عاما الأفلام من إخراج، بافيل لونغين، وأليكسي بالابانوف. لكن غالبيتهم صوتوا تأييدا لفيلم "الأسطورة رقم 17".



