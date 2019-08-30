أجايي يقترب من الرحيل عن الأهلي
طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من إدارة
النادى البحث عن عرض لرحيل النيجيرى جونيور أجاى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمارد
الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد مع مهاجم أخر مميز.
وجاء لجنة الكرة بضرورة عرض اللاعب للبيع، فى ظل وجود كثافة فى مركز تحت رأس الحربة بالأهلى، بالإضافة إلى تراجع
أداء أجايى الفنى.
ويبحث الأهلى عن عرض خارجى للمحترف النيجيرى، حاليًا، للموافقة على رحيله.
قائمة الأهلي في الموسم الجديد:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي – علي لطفي.
خط الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد.
خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد محمود - أحمد حمدي - صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات - أحمد الشيخ – رمضان صبحي .
خط الهجوم: جونيور أجاي – جيرالدو – صلاح محسن – مروان محسن - وليد أزارو.
- تفاصيل جلسة "الرحيل" بين مؤمن زكريا مع محمود الخطيب
- تعرف على شروط أجايي قبل التجديد للأهلي
- تعرف على ملامح القائمة الإفريقية للأهلي
- عاجل.. لاسارتي يعلن قائمة الأهلي الإفريقية
- تقارير.. الأهلي لم يقيد نجم الفريق في قائمته الإفريقية
- الأهلي يستكمل قائمته المحلية بقيد 4 لاعبين
- الأهلي يعرض نجمه للبيع
- عاجل.. الأهلي يعلن استكمال قائمته المحلية بقيد 4 لاعبين
- محمد يوسف لـ"الفجر": نجحت كمدير فني مع الأهلي وأخدم النادي في أي منصب
- مفاجآت جديدة في قائمة الأهلي النهائية للموسم المقبل