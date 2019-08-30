إجراءات الحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات



وأضاف "هليل"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن كل شريحة من القروض لها الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بها، وبالنسبة للمشروعات المتوسطة، إذا كان الشاب لديه فكرة إنشاء مصنع، عليه الذهاب إلى مكتب المحافظة بدراسة الجدوى الخاصة به، وإذا لم يكن لديه دراسة جدوى يساعدوه في دراسة الجدوى.



وأشار إلى أنه سيكون مطلوب منه تقديم عروض أسعار للمعدات والخامات التي يحتاجها لكي يقوم الجهاز بتمويلها، مشددًا على أن الجهاز يمول جميع أنواع المشروعات.



في سياق آخر، أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة، الاستمرار في بيع كراسة الشروط للمتقدمين لحجز الوحدات بالمدينة الصناعية، لحجز عدد ٢١٨ وحدة صناعية بمساحة٣٣٦ متر مربع بالمدينة الصناعية بالغردقة.



وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة ( الدهار - خلف البنك الأهلي لمجمع الغردقة الصناعي)، أو بمقر الهيئة للتنمية الصناعية ( ٤٢ محور السلام القاهرة الجديدة)، أو مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( بديوان عام محافظة قنا)، أو مجمع خدمات الاستثمار (المنطقة الحرة الكيلو ٣١ شياخة العامرية).



وتبلغ قيمة كراسة الشروط ٢٣٨٠ جنيهًا فقط، على رقم حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( ١٤٤٠٠١٣٢٠٠٤١٢٧) بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، اعتبارا من اليوم الأحد ٨٢٥ وحتى الخميس ٢٠١٩٩١٢ م.



وأكد نادر مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، أنه يجب أن يتضمن طلب التقديم على نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المطلوبة بكراسة الشروط، والأنشطة المستهدفة بالمدينة الصناعية بالغردقة ( غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس - مواد بناء ديكورية ).



كما يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات، ويتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة عشر فترات ( طبقا للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط ).



ويتم التقديم خلال الفترة من ٩٥ وحتى ٢٠١٩٩٢٦ م، وتتم آلية التخصيص وفقا للإجراءات والتوقيتات بكراسة الشروط، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى ٥ مليون جنيه مصرى لمدة ٦ سنوات بفترات سماح تصل إلى سنة كاملة ( يتم خلالها سداد العوائد المستحقة )، وذلك لتمويل وشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليها الشروط.



للاستفسار التوجه إلى فرع الجهاز ( الغردقة- الدهار - دهب مول التجارى - المبنى السكنى أمام بيع المصنوعات).





كان بدأ فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة فى بيع كراسة الشروط للمتقدمين لحجز الوحدات بالمدينة الصناعية، لحجز عدد ٢١٨ وحدة صناعية بمساحة ٣٣٦ متر مربع بالمدينة بدأ من اول الاسبوع الجاري.



وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة ( الدهار - خلف البنك الاهلى لمجمع الغردقة الصناعى)، أو بمقر الهيئة للتنمية الصناعية ( ٤٢ محور السلام القاهرة الجديدة)، او مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية (بديوان عام محافظة قنا)، أو مجمع خدمات الاستثمار (المنطقة الحرة الكيلو ٣١ شياخة العامرية).



تبلغ قيمة كراسة الشروط ٢٣٨٠ جنيه فقط، على رقم حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية (١٤٤٠٠١٣٢٠٠٤١٢٧) بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، اعتبارا من مساء أمس الاحد ٨٢٥ وحتى الخميس ٢٠١٩٩١٢ م.



ومن جانبه أكد مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر أنه يجب أن يتضمن طلب التقديم على نوع النشاط الذى سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المطلوبة بكراسة الشروط، والأنشطة المستهدفة بالمدينة الصناعية بالغردقة (غذائى - هندسي - كيماوى - منسوجات وملابس - مواد بناء ديكورية).



كما يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات، ويتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة عشر فترات (طبقا للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط).



يتم التقديم خلال الفترة من ٩٥ وحتى ٢٠١٩٩٢٦ م، وتتم آلية التخصيص وفقا للإجراءات والتوقيتات بكراسة الشروط، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى ٥ مليون جنيه مصرى لمدة ٦ سنوات بفترات سماح تصل إلى سنة كاملة (يتم خلالها سداد العوائد المستحقة)، وذلك لتمويل وشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليها الشروط.

قال حسني هليل، مدير ائتمان جنوب الصعيد بجهاز تنمية المشروعات، إن مكاتب الجهاز منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويوجد 33 فرع يقدمون نفس الخدمات، المالية وغير المالية، وبعض المحافظات يوجد بها أكثر من مكتب.