تعرف على موعد حفل أنغام المرتقب بالإسكندرية

روجت المطربة أنغام لحفلها المرتقب في الإسكندرية في 19 سبتمبر المقبل بأحد الفنادق الشهيرة هناك.





ونشرت صورة لبوستر الحفل عبر حسابها بـ "إنستجرام: "استنوني يوم ١٩ سبتمبر فى الإسكندرية".





وأعلنت الفنانة أنغام، قبل يومين عن فوزها بجائزة أفضل مطربة بمهرجان الفضائيات العربية، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكانت أنغام، هنأت زوجها الموزع أحمد إبراهيم، الذي فاز بجائزة "جلوبال ميوزك أوردز" لأفضل توزيع أغنية عن أغنيته "حالة خاصة جدًا" التي غنتها ضمن ألبومها الأخير.





ونشرت أنغام صورة لزوجها عبر حسابها الخاص على موقع "أنستجرام" وقالت: "الف مبروك احمد إبراهيم جائزة مستحقه الميدالية الفضية ‏عن توزيع أغنية حالة خاصة جداً".





أعلن الإعلامي أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية، موعد انطلاق النسخة الـ10، وذلك يوم 13 سبتمبر 2019، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





ويكرّم المهرجان أشهر وأبرز القنوات الفضائية العربية، ونجوم الفن في الدراما والسينما العربية، وكذلك الإعلاميين المصريين والعرب المتميزين هذا العام.





يُذكَر أن الحدث في دوراته السابقة كرّم عدداً من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في المجتمع العربي ضمن كثير من المجالات.





وتضم لجنة المهرجان كوكبة كبيرة من النقاد، أبرزهم خيرية البشلاوي، وماجدة موريس، ورامي عبدالرازق.





على صعيد أخر أحيت الفنانة أنغام حفلا غنائيا كبيرا علي خشبة مسرح القرية التراثية بمراوة، بالسعودية، وذلك علي هامش فعاليات "حفلات صيف الباحه"، وشارك أنغام، الحفل الفنان الكبير محمد عبده، وسيقدم كل منهما للجمهور باقة من أجمل الأغاني، وسيشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث نفذت جميع تذاكر الحفل فور طرحها بأيام.





نبذة عن أنغام

ولدت في الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينيات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الأستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيها والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاح باهر،شقيقتها الفنانة الراحلة غنوة سليمان تصغرها سنة.





تزوجت من مهندس الصوت المصري "مجدي عارف" وانجبت ابنها "عمر". وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، و قد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. وفي فبراير العام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.





حصدت جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية عا 2019، كرمت من مجله الديرجست 2011 كأفضل مطربة عربية ، كرمت من إذاعة "ميجا إف إم" 2011، حصلت على تكريم بحفل الميما كأفضل مطربة عربية لعام 2011، كرمت من الأمم المتحدة بيوم المراه العالمي 2012.





كرمت النجمة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية ال 19 الذي أقيم في دار الأوبرا في القاهرة، كرمت من إذاعة "نجوم إف إم" كأفضل مطربة عربية 2010.