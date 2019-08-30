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"إطلاق النار".. تدريب للأطفال للتعامل مع هذه الحوادث في أمريكا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:05 ص
إطلاق النار.. تدريب للأطفال للتعامل مع هذه الحوادث في أمريكا
جانب من التدريب
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شهدت مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية تدريبا للأطفال حول كيفية التعامل فى حالة وقوع حادث إطلاق نار.

وتناولت التدريبات كيفية القيام بالإسعافات الأولية، وكذلك الخروج من المدرسة بأمان، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع مطلق النار إذا استلزم الأمر ذلك.

كانت الولايات المتحدة قد شهدت عدة حوادث لإطلاق النار واحتجاز رهائن خلال الفترة الماضية، كان أخرها أمس في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

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