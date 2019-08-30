الإعلان التشويقي الأول لفيلم "جوكر" (فيديو)

طرحت شركة Warner Bros للإنتاج الفنى والسينمائى، الإعلان النهائى لفيلم الأكشن والإثارة Joker بطولة جواكين فونيكس.

ومن المقرر طرح الفليم يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائى.

وسيضم الفيلم الجديد عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

"الجوكر" هو شخصية خيالية شريرة في القصص المصورة من نشر دي سي كومكس. يعد الجوكر عدو باتمان اللدود، كونه تسبب مباشرة في عدة مآسي في الحياة الخاصة بـ باتمان كشلل باربارا غوردون ووفاة جيسون تود (روبن الثاني) الشخصية من تأليف كل من جيري روبنسون وبيل فينغر وبوب كين. أول ظهوره كان ربيع 1940 في باتمان .





طوال ظهوراته في القصص المصورة، يظهر الجوكر في صورة مجرم خبير تعددت أوصافه. الصورة الأصلية والسائدة حاليا هي السايكوبات الذكي جدا ذو الحس الفكاهي السادي، في حين صوره كتاب آخرون أنه مخادع غريب الأطوار، بالمثل، طوال قصة الشخصية الطويلة، هناك عدة حكايات مختلفة تحكي عن أصلها، والأكثر شيوعا منها تصوره سقط في خزان نفايات كيميائية بيضت جلده وحولت شعره إلى اللون الأخضر وشفتيه إلى الأحمر الامع، معطية إياه مظهر مهرج.





لعب دور الجوكر في السينما والتلفزيون كل من سيزار روميرو في سلسلة باتمان التلفزيونية، وجاك نيكلسون في فيلم باتمان الذي أخرجه تيم برتون، وهيث ليدجر في فيلم فارس الظلام وهو أداء أكسب ليدجر بعد وفاته جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد. وفر كل من لاري ستورتش وفرانك ويلكر ومارك هاميل وكيفن مايكل ريتشاردسون وجيف بينيت وكوري برتون وجون دي ماجيو الصوت للشخصية في الرسوم المتحركة.



