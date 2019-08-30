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بحضور حاشد.. أصالة تحيي ثالث حفلات "ليالي عكاظ"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:45 ص
بحضور حاشد.. أصالة تحيي ثالث حفلات ليالي عكاظ
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أحيت الفنانة السورية أصالة ثالث حفلات "ليالي عكاظ" في الطائف مساء الأربعاء، حيث امتاز الحفل بأجواء رائعة وحضور حاشد.

وأعربت أصالة عن فرحتها للوقوف على خشبة مسرح "سوق عكاظ" الذي يُمثل حراكاً ثقافياً وتراثياً متميزاً، بحسب تعبيرها.

فيما تأتي "ليالي عكاظ" الغنائية ضمن فعاليات "موسم الطائف" من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الجدير ذكره أن حفلات "ليالي عكاظ" تنقل مباشرة على الهواء عبر قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.

ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".


وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.


كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدةـ، في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".

وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".

الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم

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