الأهلي في الصدارة.. تعرف على أبرز 30 نادي حصدا للبطولات على مستوى العالم





ويسعى مشجعو تلك الأندية لتدعيمها وتشجيع لاعبيهم المفضلين كل موسم وحثهم على الفوز بالبطولات لإثارة غيظ مشجعو الأندية المنافسة لهم.





وتبذل إدارات تلك الأندية جهدها كل موسم لتعزيز صفوف فرقها بلاعبين مميزين يساهموا في حصد البطولات والألقاب كل موسم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 30 نادي تتويجاً بالبطولات على مستوى العالم حتى الآن ..



1- الأهلي المصري برصيد 118 بطولة (94 بطولة محلية و24 بطولة قارية)

2- رينجرز الإسكتلندي برصيد 115 بطولة (114 بطولة محلية وبطولة قارية وحيدة)

3- ناسيونال الأورجوياني 111 بطولة (102 بطولة محلية و9 بطولة قارية)

4- بينارول الأورجوياني 107 بطولة (98 بطولة محلية و9 بطولة قارية)

5- سيلتيك الاسكتلندي 104 بطولة ( 103 بطولة محلية و بطولة قارية وحيدة)

6- برشلونة الإسباني 89 بطولة (72 بطولة محلية و17 بطولة قارية)

7- ريال مدريد الإسباني 88 بطولة ( 64 بطولة محلية و24 بطولة قارية)

8- بنفيكا البرتغالي 81 بطولة (79 بطولة محلية وبطولتين قاريتين)

9- أولمبياكوس اليوناني 75 بطولة محلية فقط

10- بورتو البرتغالي 74 بطولة (67 بطولة محلية و7 بطولة قارية)

11- الفيصلي الأردني 74 بطولة ( 72 بطولة محلية وبطولتين قاريتين)

12- بايرن ميونيخ الألماني 69 بطولة ( 58 بطولة محلية و11 بطولة قارية)

13- أياكس الهولندي 69 بطولة ( 59 بطولة محلية و10 بطولة قارية)

14- مانشستر يونايتد الإنجليزي 66 بطولة ( 58 بطولة محلية و8 بطولة قارية)

15- اليوفنتوس الإيطالي 63 بطولة (53بطولة محلية و10 بطولة قارية)

16- أندرلخت البلجيكي 60 بطولة (55 بطولة محلية و5 بطولة قارية)

17- جلطة سراي التركي 60 بطولة (58 بطولة محلية وبطولتين قاريتين)

18- ليفربول الإنجليزي 59 بطولة (48 بطولة محلية و11 بطولة قارية)

19- ستيوا بوخارست الروماني 58 بطولة (56 بطولة محلية وبطولتين قاريتين)

20- أولمبيا الباراجوياني 55 بطولة (47 بطولة محلية و8 بطولة قارية)

21- كولو كولو التشيلي 54 بطولة (51 بطولة محلية و3 بطولة قارية)

22- بوكا جونيور الأرجنتيني 54 بطولة (36 بطولة محلية و18 بطولة قارية)

23- الزمالك المصري 52 بطولة (41 بطولة محلية و11 بطولة قارية)

24- جراسهوبر زيوريخ السويسري 49 بطولة محلية فقط

25- إيه سي ميلان الإيطالي 48 بطولة (30 بطولة محلية و8 بطولات قارية)

26- سيسكا صوفيا البلغاري 47 بطولة محلية فقط

27- ريفر بليت الأرجنتيني 47 بطولة (37 بطولة محلية و10 بطولات قارية)

28- ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي 46 بطولة (38 بطولة محلية و8 بطولات قارية)

29- فناربخشة التركي 43 بطولة محلية فقط

30- سي إيه أي الأرجنتيني 42 بطولة (25 بطولة محلية و17 بطولة قارية)

مع بداية كل موسم كروي، تتصارع أندية كل دول العالم على الفوز والتتويج سواء كانت بطولات محلية أو بطولات قارية لإضافتها في سجلاتها وسجلات تاريخ كرة القدم.