المخرجة السعودية هيفاء المنصور تنافس في البندقية بفيلم "المرشحة المثالية"





يتناول فيلم ”المرشحة المثالية“ (ذا بيرفكت كانديدت) قصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المتحفظ في مجتمعها ويحاول استعراض العقبات التي تواجه امرأة تترشح لمنصب محلي بسبب التمييز على أساس الجنس.





ومخرجة الفيلم هيفاء المنصور هي واحدة من بين مخرجتين فقط تشاركان في المنافسة القوية التي تشمل 21 فيلما للحصول على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.





ويعكس الفيلم التغييرات التي تشهدها المملكة، والتي وصلت لتخفيف قيود نظام ولاية الرجل، إذ يبدأ ببطلة الفيلم مريم وهي تقود سيارتها.





وعندما تفشل رحلة خططت للقيام بها إلى دبي ينتهي المطاف بمريم وهي تضع اسمها في قائمة المرشحين للمجلس البلدي. وبسبب شعورها بالإحباط من عدم تمهيد طريق للمركز الطبي الذي تعمل فيه تتعهد مريم بأن تقوم بذلك بنفسها إذا فازت.





وتطلق مريم حملتها الانتخابية بمساعدة شقيقاتها على الرغم من مواجهتها للكثير من الاعتراضات والقواعد التمييزية بسبب كونها امرأة. وتقول هيفاء إنها تأمل في أن يبعث الفيلم برسالة تمكين للسعوديات.





وقالت في مؤتمر صحفي يوم الخميس ”أرغب شخصيا في مشاركة المزيد من النساء في السياسة وأن تصبحن فاعلات في المجتمع لكن الأمر سيكون صعبا لأن المجتمعات ما زالت متحفظة والأسر لا تريد أن تتولى النساء مناصب ولا أن تخرج في العلن“.





وتابعت قائلة ”لكن هناك زخما للتغيير في السعودية الآن وتلك فرصة للنساء لاستغلالها“.





واقيم مساء أمس العرض العالمي الأول للفيلم السعودي «المرشحة المثالية»، الذي ينافس على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا الـ76.

وتألق أبطال فيلم «المرشحة المثالية» على السجادة الحمراء مع المخرجة السعودية هيفاء المنصور وبضور مدير المهرجان البيرتو باربيرا.

فيلم «المرشحة المثالية»، تدور قصته حول مريم التى تعمل طبيبة ولديها طموح ان تثبت ذاتها وسط مجتمعها الذكورى، ولكن الحظ يجعلها ترشح نفسها الى انتخابات محلية، وتأخذ الموضوع بجدية، وتحاول من خلاله ان تقوم باصلاح الطريق الذى يؤدى الى العيادة التى تعمل بها، لأنه متروك من قبل المسئولين وبسببه يعانى المرضى والمسعفين من انقاذ المرضى لغرقه باستمرا بالماء والوحل، و فى النهاية لا تنجح فى الانتخابات لكن تنجح محاولتها فى اصلاح الطريق.



