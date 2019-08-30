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شاهد.. السائحون يقضون يومهم في جزيرة صقلية الإيطالية رغم البركان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:04 ص
شاهد.. السائحون يقضون يومهم في جزيرة صقلية الإيطالية رغم البركان
السائحون يقضون يومهم في جزيرة صقلية الإيطالية
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وكالات
 
شهدت جزيرة صقلية الإيطالية إقبالا كبيرا من قبل السائحين، وذلك بعد يوم واحد من ثوران بركان سترومبولى.

يذكر أن الجزيرة تحظى بهذا الوقت من العام بتوافد السياح بأعداد كبيرة للتمتع بطبيعة المنطقة وللقيام بجولات سياحية في محيط البركان الذي يعتبر أحد أنشط براكين العالم.

يقع البركان في جزيرة سترومبولي الصغيرة في البحر التيراني قبالة الساحل الشمالي لصقلية، ويبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 500 شخص، وهي وجهة شعبية لقضاء العطلات الأغنياء والمشاهير والبريطانيين.

شاهد.. السائحون يقضون يومهم في جزيرة صقلية الإيطالية رغم البركان
شاهد.. السائحون يقضون يومهم في جزيرة صقلية الإيطالية رغم البركان
شاهد.. السائحون يقضون يومهم في جزيرة صقلية الإيطالية رغم البركان
شاهد.. السائحون يقضون يومهم في جزيرة صقلية الإيطالية رغم البركان
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