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جابوا سيرته" لأصالة تحتل مركزا متقدما بقائمة Trending يوتيوب (فيديو)

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:30 ص
جابوا سيرته لأصالة تحتل مركزا متقدما بقائمة Trending يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

احتلت أغنية "جابوا سيرته" للمطربة لأصالة نصري ضمن ألبومها الجديد "في قربك" مركزًا متقدمًا بقائمة  Trending يوتيوب 

وتخطت مشاهدات الأغنية المليوني مشاهدة في وقت قياسي، حيث لم يمضي على طرح الأغنية سوى أيام قليلة.

كلمات أغنية جابوا سيرته
جابوا سيرته في وسط موضوع قولت اسمع
قولت يمكن احن تاني ويمكن ارجع

والكلام جاب بعضه فجأة قولت اركز
قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز

سمعت عنه حاجات ياريت ما سمعتها
بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها

حاولت اتوه في الكلام على قد ما اقدر
مش عايزة اسمع حاجة عنه وعنها

كان نفسي اهرب من كلامهم
خفت امشي لا ياخدوا بالهم
ولو مشيت يبان عليا

واخاف لا ضعفي يبان في عيني
يا ارض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي فيا

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.

ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".

وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.

كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدةـ، في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".

وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".

الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم

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