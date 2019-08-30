إصابة قوية لنجم أتلتيكو مدريد

يعاني المهاجم الدولي الاسباني الفارو موراتا من التواء في مفاصل ركبته، بحسب ما أعلن الخميس فريقه اتلتيكو مدريد، وسيغيب على الارجح عن المباريات المقبلة في الليغا ولمنتخب اسبانيا مطلع ايلول/سبتمبر المقبل.





واصيب موراتا الاربعاء في التمارين ويعاني التواء في "مرحلة معتدلة"، بحسب ما أوضح فريق العاصمة الذي حقق انتصارين من مباراتين في الدوري المحلي.





وسيغيب لاعب تشلسي الانكليزي ويوفنتوس الايطالي وريال مدريد السابق عن مواجهة ايبار ضمن المرحلة الثالثة الاحد، ومواجهتي المنتخب ضد رومانيا وجزر فارو في تصفيات كاس أوروبا 2020 في 5 و8 ايلول/سبتمبر.





ووصل موراتا (26 عاما) الى اتلتيكو في كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الاعارة من تشلسي، وسينتقل بشكل نهائي بعد انتهاء موسم 2019-2020.





وكان موراتا اهدى "كولتشونيروس" الفوز في المباراة الاولى ضد خيتافي (1-صفر) بتسجيله هدف المباراة الوحيد.



