فيفي عبدة تطلق صالونا ثقافيا! (فيديو)





أطلقت الفنانة فيفى عبده صالونًا ثقافيًا اجتماعيًا، تحت اسم "صالون فيفى عبده"، تناقش فيها بعض الموضوعات المتعلقة بالحياة الأسرية وغيرها من الموضوعات الخاصة.





وتطرقت عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، إلى أولى الموضوعات التى يجب مناقشتها وتمحورت حول الإجابة عن سؤال "ليه الراجل مبيلاقيش راحته فى البيت".

ومؤخرًا اضطرت الفنانة فيفي عبده، لالغاء جميع أنشطتها الفنية الفترة المقبلة بسبب تعرضها لأزمة صحية، نتيجة تعرضها لنزلة معوية حادة نتيجة تناولها طعام مجهول المصدر.

نذكر أن الفنانة فيفي عبده، تقضي إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، حيث تشارك جمهورها بمقاطع مصورة لوصلات رقص لها عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الانستجرام.

وعلى صعيد فني، شاركت الفنانة فيفي عبده، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "مملكة الغجر" الذي شاركه في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين. شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، دخولها المستشفى أمس الخميس بعد تعرضها للتسمم بسبب تناول طعام مجهول المصدر.

يذكر أن فيفى عبده تقضى اجازتها الصيفية حاليا بالساحل الشمالى وتتواصل دائما مع جمهورها من خلال نشر أكثر من رقصة لها.

يشار إلى أن آخر أعمال فيفي عبده كان مسلسل "مملكة الغجر" أمام الفنانة حورية فرغلى وابنتها عزة مجاهد وإخراج عبد العزيز حشاد.

كما تستعد فيفى عبده للتحضير لفيلم سينمائى جديد رفضت الإفصاح عن أى تفاصيل عنه. حرصت الفنانة فيفي عبده، علn مشاركة جمهورها صورة خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

ونشرت الصورة خلال حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وصدمت الجمهور بنزول وزنها النصف والجمهور رد قائلا: "خسيتي كده ليه".



