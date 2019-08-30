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السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الرابطة الأنجليزية بمواجهة برستون

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:34 ص
السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الرابطة الأنجليزية بمواجهة برستون
مانشستر سيتي
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وكالات
 

يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بحلوله ضيفا على برستون من الدرجة الثانية في الدور الثالث من البطولة.

 

وكان سيتي حقق ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم الماضي بإحرازه أيضا لقب الدوري المحلي وكأس إنكلترا.

 

ولن تكون مهمة برستون سهلة لأن مانشستر سيتي سجل 27 هدفا في ست مباريات في مرمى فرق من الدرجات الدنيا في إنكلترا الموسم الماضي في مسابقتي الكأس المحليتين علما بانه حسم لقب كأس الرابطة على حساب تشلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

 

أما ليفربول بطل أوروبا ووصيف بطولة إنكلترا الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي في هذه البطولة (8 مرات)، فيحل ضيفا أيضا على أم كاي دونز المتواضع.

 

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة سهلة أيضا على ملعبه أولدترافورد ضد جاره روتشدايل.

وغالبا ما تخوض الفرق الكبيرة هذه البطولة بلاعبين من الصف الثاني لا سيما في الأدوار الأولى منها.

 

ويقام الدور الثالث يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر المقبل.

وهنا البرنامج:

 

ولفرهامبتون - ريدينغ

أوكسفورد يونايتد - وست هام

واتفورد - سوانسي سيتي

برايتون - أستون فيلا

شيفيلد يونايتد - سندرلاند

كولشستر يونايتد - توتنهام

بورتسموث - ساوثمبتون

بورتون - بورنموث

برستون - مانشستر سيتي

أم كاي دونز - ليفربول

مانشستر يونايتد - روتشدايل

لوتون - ليستر سيتي

تشلسي - غريمسبي أو ماكلسفيلد

شيفيلد ونزداي - إيفرتون

كرولي تاون - ستوك سيتي

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المزيد عن: مانشستر سيتي كورة كأس الرابطة الإنجليزية رياضة
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