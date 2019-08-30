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سفير السعودية في السودان يؤكد استمرار دعم المتضررين من السيول

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:23 ص
سفير السعودية في السودان يؤكد استمرار دعم المتضررين من السيول
سيول - صورة أرشيفية
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أكد سفير السعودية فى السودان على بن حسن جعفر، مواصلة المملكة دعم المتضررين من السيول والفيضانات فى السودان.

وقال بن جعفر - خلال لقائه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد - إن ما تقوم به سفارة السعودية تجاه السودانيين، يأتي من إيمانها بحجم الكارثة، التي أصابت مواطني الخرطوم، لافتا إلى أنها فاقت كل التوقعات.
 
من جانبه، أشاد والي الخرطوم المكلف بجهود المملكة العربية السعودية تجاه المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة من الولاية وخلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات.
 
وأثنى على دور سفير السعودية المتعاظم لتقديم العون للمتضررين فى أرجاء الولاية.

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