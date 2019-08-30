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6 لقاءات متوازنة لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:14 ص
6 لقاءات متوازنة لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهم
أتلتيكو مدريد
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ريهام عبد المحسن
 

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباريات أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. تطمح كتيبية الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في تقديم موسم مميز واستعاده أمجاد السنوات الماضية والتي كان فيها ندا قوياً لبطلي أوروبا برشلونة وريال مدريد. 


يحتل الروخيبلانكوس حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط من مبارتين فاز فيهما حتى الآن وسجل خلالهما هدفين. وقع أتلتيكو مدريد في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا برفقة كلا من يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.


 ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الروخيبلانكوس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ..


الجولة الأولى: 18 سبتمبر 2019

أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الساعة 9 مساءً


الجولة الثانية: 1 أكتوبر 2019

لوكومتيف موسكو وأتلتيكو مدريد الساعة 9 مساءً


الجولة الثالثة: 22 أكتوبر 2019

أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن الساعة 6:55 مساءً


الجولة الرابعة: 6 نوفمبر 2019

باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد الساعة 9 مساءً


الجولة الخامسة: 26 نوفمبر 2019

يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الساعة 9 مساءً


الجولة السادسة والأخيرة: 11 ديسمبر 2019

أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو الساعة 9 مساءً

 

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