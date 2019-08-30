الجمهور يحتشد حول محمد رمضان في حفل مصطفى قمر بالساحل الشمالي

احتشد الجمهور حول الفنان محمد رمضان، خلال حضوره فعاليات الحفل الفني الذي يشارك في إحيائه الفنان الفنان مصطفى قمر والمطرب مصطفى حجاج.

وينافس النجم محمد رمضان، على جوائز الموسيقى الإفريقية "AFRIMA" 2019، وذلك في فئة "اختيار المعجبين الأفارقة" (AFRICAN FANS FAVOURITE).









رمضان، ينافس في هذه الفئة مع 10 مرشحين أفارقة، أبرزهم Davido من نيجيريا، وFerre Gola من الكونغو الديمقراطية، وGims & Maluma من الكونغو الديمقراطية، وKuami Euqene من غانا، وLbenj من المغرب، وMagasco من الكاميرون، وSkiibii من نيجيريا، وThe Ben من رواندا، وWCB Wasafi من تنزانيا.









أتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه النجم محمد رمضان نجاحا كبيرا بحفله الذي أقيم مؤخرا في الساحل الشمالي وسط أكثر من ٥٠ ألف متفرج، وقدم لهم "رمضان" ٦ تابلوهات استعراضية مسرحية اعتمد فيها على قدراته الجسدية وموهبته التمثيلية والغنائية والاستعراضية وثقة جهة إنتاج الحفل وهي شركة بلاك انت وايت التي خاضت نفس التحدي مع الفنان محمد رمضان لتثبت للجمهور المصري أن زمن عقد الخواجة قد انتهي وأن الفن المصري قادر على إبهار العالم وليس العكس، وذلك بعد حفل جينفر لوبيز.









بالإضافة إلى الاستعانة بالمخرج المسرحي الشاب تامر كرم وهو مخرج مسرحية الملك لير للنجم القدير يحي الفخراني كانت من أهم عناصر نجاح حفل واستعراضات محمد رمضان حيث وضع تامر يده في يد جهة الانتاج وجهة التنظيم وكل القائمين علي تنفيذ وخروج أقوي حفل في الصيف بهذا الشكل حيث اتفق الجميع علي هدف واحد وهو أن الفن المصري قادر على المنافسة والتحدي والإبهار.









وبعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على حفل محمد رمضان الأخير، أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلا النقابتين تخضعان لقانون واحد وهو ٣٥ لسنة ١٩٧٨ تحت مظلة الإتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة، وزيادة في التأكيد علي ممارسة "الموسيقية" لدورها وقع الفنان محمد رمضان إقرارا بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية، علما بأن الرقابة علي المصنفات هي التي تمارس هذا الدور علي المسرح وليس نقابة المهن الموسيقية.



