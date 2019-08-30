وزير الآثار يتفقد متحف الغردقة الجديد للوقوف على آخر التطورات اليوم

اليوم الجمعة،



ومن المقرر أن يؤدى الوزير برفقة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير، فضلًا عن زيارة مدينة القصير لتفقد الأماكن الأثرية



جدير بالذكر أن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، قد تفقد متحف آثار الغردقة؛ لمتابعة آخر مستجدات إنشاءاته والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، وافتتاحه رسميا.



وتفقد "عبد الله" قاعات المتحف المختلفة لمتابعة تطورات الأعمال بها، بالإضافة إلى تفقد مسار الزيارة المخطط طبقا لسيناريو العرض الجديد الموضوع والذي يهدف إلى إبراز آثار العصر الفرعوني في مصر.



كانت قد أعلنت وزارة الآثار، عزمها افتتاح متحف الغردقة قبل نهاية العام الحالي 2019، وهو الأول من نوعه في تاريخ مصر الذي تتعاون فيه الوزارة مع مستثمر من القطاع الخاص؛ والتى تبلغ مساحة المتحف ١١ ألف متر ويضم عددا كبيرا من القطع الأثرية الأصلية.



ومن جانبه قال عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر؛ متحف آثار الغردقة هو إضافة جديدة ومهمه في القطاع السياحى بالبحر الأحمر؛ مشيرًا أنه سيكون في مقدمة برامج المازارات السياحية لشركات السياحة للوفود القادمة للبحر الأحمر في جميع مدنها المختلفة.



وأضاف علي لـ"لفجر"؛ إفتتاح متحف آثار الغردقة نهاية العام الحالي يؤكد دعم الدولة للقطاع السياحى الذي يشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشار الخبير السياحي؛ وجود قطع آثار أصلية تحكي تاريخ محافظة البحر الأحمر داخل متحف بالمحافظة سيكون أكبر دعاية ترويجية للسياحة في البحر الأحمر؛ مؤكدا؛ يفتح أسواق سياحية جديدة في المحافظة مثل السياحة العلاجية والشاطئية.



وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تلك المشروعات المهمة التى يعزز ويرفع من شأن مصر خلال الفترة الحالية.



جدير بالذكر تفقد ظهر اليوم الإثنين،اللواءأحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأعمال الإنشائية التي تتم بمتحف الآثار بمدينة الغردقة تمهيدًا لافتتاحه قبل نهاية العام الحالي، والذى يعد أول متحف يتم افتتاحه بالشراكة مع القطاع؛ والذي يضم 1000 قطعة أثرية أصلية متنوعة تحكي تراث البحر الأحمر.

يتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار،مبنى متحف الغردقة الجديد بمحافظةالبحر الأحمر للوقوف على آخر التطورات.