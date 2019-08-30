موعد مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

يلتقي فريق ريفير بليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم 1 أكتوبر المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.





وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 1 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم.



