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موعد مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:52 ص
موعد مباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس
ريفير بليت وبوكا جونيورز
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق ريفير بليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم 1 أكتوبر المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.


وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 1 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم.


وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.


ونجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في الصعود لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.


بينما تأهل فريق بوكا جونيورز على حساب فريق ليجا دي كيتو، بعد الفوز عليه في الذهاب خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل في الإياب بنتيجة سلبية.

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المزيد عن: نصف نهائي كأس ليبرتادوريس ريفير بليت بوكا جونيورز
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