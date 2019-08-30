تامر عاشور يستعد لحفل المنصورة 8 سبتمبر

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحيا حفل غنائي ضخم في المنصورة وذلك علي هامش الإحتفالات بحفل خريجي طلاب أكاديمية الدلتا للعلوم وذلك يوم الحد الموافق 8 من شهر سبتمبر المقبل.

ويقدم عاشور في الحفل للطلاب مجموعة كبيرة من أغاني ألبومه الأخير"أيام" وأغاني ألبوماته الأخرى.

وطرح عاشور، منذ أسابيع قليلة فيديو كليب أغنية "من غير ما احكيلك"، وهي ضمن اغاني ألبومه الأخير وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".





أغنيه "من غير ما أحكيلك" وهى من كلمات جمال الخولى وألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى.





ألبوم "أيام" يضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبى انت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة"، واستطاعت أغنية "قولولو سماح" التواجد فى قائمة "تريند" يوتيوب طوال الأسبوع.





في سياق أخر أحيا عاشور، واحدة من أضخم حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية حيث احتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام بوابات المسرح عقب نفاذ التذاكر بالكامل في محاولة لإيجاد طريقة للدخول ولكن بلا جدوي نظرا لامتلاء المقاعد بالداخل وهو ما جعلهم يحيطون بسور المكان من الخارج لمتابعة نجمهم المفضل والاستماع إلى أغانيه عبر أجهزة الصوت.





يأتي الحفل امتدادا لنجاح البوم تامر عاشور الأخير "أيام" لذا حرصت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية علي أن يكون الحفل ختاما للأنشطة الصيفية لمهرجان الموسيقي والغناء بالمسرح الروماني.





من جانبه حرص عاشور علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها " خيالي" ،"حكايات" ،"انطق "،" ايام " ،"ده حكايه" ، " افترقنا" ،" يا اهلا" ،"قولوله سماح" ،" محظوط" ،" ف بالي "، مشوفناش" ،"ميدلي سلو" ،" انا راجع"، خلصانه الحكايه".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.





كما تخلل الحفل صعود أحد المواهب لمشاركة عاشور احدي أغانيه والتي حرص بعدها علي شكر عاشور لاتاحته الفرصة للغناء بجواره ووجه الشكر ايضا للجمهور الذي تقبل تواجده بجوار نجمهم وتحقيق امنيته.. ليعلق بعدها عاشور مازحا "معاك واسطة" .





شهد الحفل تواجد امني كبير لرجال الداخلية للسيطرة علي الجمهور داخل وخارج أسوار المسرح الروماني و كان ضمن الحضور المنتجة سارة الطباخ وأيمن نابليون وأسر عاشور و محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب.







