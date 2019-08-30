ريفير بليت يتأهل لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس ويضرب موعدا ناريا مع بوكا جونيورز

نجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في التأهل لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.





ويضرب الريفير موعدا ناريا مع غريمه التقليدي بوكا جونيورز في الدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، ويعيد ذكريات الموسم الماضي عندما التقا الفريقين في النهائي وفاز ريفير بليت باللقب.



