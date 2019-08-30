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ريفير بليت يتأهل لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس ويضرب موعدا ناريا مع بوكا جونيورز

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:47 ص
ريفير بليت يتأهل لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس ويضرب موعدا ناريا مع بوكا جونيورز
ريفير بليت
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أحمد عصام
 

نجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في التأهل لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.


ويضرب الريفير موعدا ناريا مع غريمه التقليدي بوكا جونيورز في الدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، ويعيد ذكريات الموسم الماضي عندما التقا الفريقين في النهائي وفاز ريفير بليت باللقب.


وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 1 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم.


وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.


ويتصدر فريق بوكا جونيورز جدول ترتيب الدوري الارجنتيني برصيد 10 نقاط، حيث نجح في الفوز خلال 3 مباريات والتعادل في مبارة وحيدة، وسجل لاعبو الفريق 5 أهداف خلال الأربع مباريات، واهتزت شباك البوكا في 5 مناسبات أيضاً.


بينما يحل فريق ريفير بليت في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في لقاء وحيد والتعادل في مواجهة أيضاً، وسجل لاعبو الريفير 10 أهداف حتى الآن، بينما اهتزت شباك الفريق خلال 7 مناسبات.

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