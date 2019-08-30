الظهور الأول لشيري عادل بعد طلاقها من الداعية معز مسعود.. شاهد كيف بدت (صورة)





شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها صورة جديدة لها في أول ظهور لها بعد إعلانها طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود.





وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مبدين إعجابهم بالصورة وبالإطلالة المميزة الذي ظهرت بها.





ومؤخرًا احتفلت الفنانة شيرى عادل بعيد ميلادها الحادي والثلاثين فهى من مواليد 19 أبريل عام 1988 وبدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم أصحاب ولا بزنس ثم قدمت العديد من الأعمال فى السينما والتليفزيون.





ولقد تزوجت شيرى عادل من عام تقريبا بالداعية معز مسعود وأشيع خبر طلاقهما أكثر من مرة ولكن شيرى عادل أكدت، في تصريحات صحفية أنها لم تنفصل زوجها وتعيش معه حياة مستقرة .





وكان من المقرر أن تنافس شيرى عادل فى شهر رمضان أمام الفنان اكرم حسنى من خلال مسلسل " اسمه ايه " لكن تم تأجيل المسلسل لموسم آخر بعيد شهر شهر رمضان.





وردت الفنانة شيري عادل، على شائعة انفصالها عن الداعية معز مسعود بطريقة ذكية لوضع حد أمام هذه الشائعات.





ونشرت عبر "ستوري" صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لها برفقة معز لتنفي الأمر.





ولقد تزوجت شيرى عادل منذ عام تقريبًا بالداعية معز مسعود وأشيع خبر طلاقهما أكثر من مرة.





وأعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبًا.





وأكدت مصادر مقربة من الطرفين، أن الانفصال تم منذ ما يزيد عن 3 أشهر.





ورغم نفيهما من خلال ظهورهما في فيديو قصير من أسابيع قليلة لنفي انفصالهما، تأكد طلاق معز مسعود والفنانة شيري عادل رسميًا.









وتزوج الثنائي فى شهر يوليو من عام 2018 عقب بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.











