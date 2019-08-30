تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا





أرسل مسئولو النادي الأهلي، خطابا رسميا لمسئولي الكاف، بتحديد موعد مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي كانو سبورت الغيني في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

ويواجه المارد الأحمر فريق غينيا الاستوائية في دور 32 من البطولة الأفريقية، بعدما نجح في تجاوز بطل جنوب السودان إطلع بره بنتيجة 13-0 بمجموع اللقائين.

وحدد النادي الأهلي يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة الإياب والتي ستقام بالقاهرة، بينما تقام مباراة الذهاب في غينيا الاستوائية يوم السبت 14 سبتمبر 2019.

ومن المنتظر أن يلتقي نادي الزمالك مع جينيراسيون السنغالي في دور 32 من بطولة دوري أبطال، تقام مباراة الذهاب في السنغال، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة، وذلك خلال شهر سبتمبر 2019.

ويخوض حاليا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريبات قوية تحت قيادة المدير الفني المؤقت للفريق محمد يوسف، وذلك قبل السفر لغينيا الاستوائية لملاقاة نادي كانو سبورت في مباراة الذهاب.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية عن مدير فني جديد خلفًا لمارتن لاسارتي.





وكان الأهلي قد أقال مارتن لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من كأس مصر.





ويتكتم مسئولو النادي الأهلي عن هوية المدير الفني الجديد، حبث من المقرر الإعلان عن إسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.





يذكر أن الفارس الأحمر قد ودع البطولة الماضية من دور الـ8 بعدما سقط أمام صن داونز 5-1 بمجموع اللقائين، حيث تلقى الهزيمة الأسوأ في تاريخه القاري أمام بطل جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة.









ويسعى الأهلي لكسر عقدة 6 سنوات لم يعرف خلالها المارد الأحمر التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، تحديدا منذ نسخة 2013 والفوز على أورلاندو بايراتس بهدفين دون رد على ملعب المقاولون العرب.







