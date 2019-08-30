ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحكومة الكندية تخصص 1.5 مليون دولار لمكافحة العنف الجنسي بالجامعات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:45 ص
الحكومة الكندية تخصص 1.5 مليون دولار لمكافحة العنف الجنسي بالجامعات
رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
Advertisements
طباعة
 

تعهدت الحكومة الكندية، الخميس، بتقديم نحو 1.5 مليون دولار للجامعات والمعاهد الكندية لمساعدتها فى تعزيز مكافحة العنف الجنسى داخلها.

وقالت وزيرةُ التنمية الدولية وشؤون المرأة والمساواة في الحكومة الفدرالية مريم منصف إن هذا المبلغ سينفق على امتداد عامين لسد الثغرات في الموارد التي تحتاج إليها مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي للتصدي لمشكلة العنف الجنسي داخل الحرم الجامعي.

وكانت الوزيرة قد طلبت من لجنة استشارية - في وقت سابق من العام الحالي - وضع معايير وطنية من أجل مساءلة الجامعات والمعاهد في مجال مكافحة العنف القائم على أساس الجنس.

ورحبت المجموعات الطلابية - آنذاك - بالجهود المبذولة في هذا المجال، لكنها أشارت إلى أهمية توفير الموارد والرقابة من أجل إنجاز الوعود المقطوعة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
النجمة - لبنان
-
x
19:00
-
الترجي - تونس
الهلال - السودان
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:55
-
الفيصلي
الفتح
-
x
19:40
-
النصر
الدوري الفرنسي
ميتز
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
20:00
-
سيلتا فيجو
أتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
ريال سوسييداد