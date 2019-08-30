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البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين ريابوشابكا لمنصب المدعي العام

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:37 ص
البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين ريابوشابكا لمنصب المدعي العام
البرلمان الأوكراني
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أيد البرلمان الأوكرانى، أمس الخميس، عرض رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكى تعيين نائب رئيس مكتبه رسلان ريابوشابكا، لمنصب المدعى العام فى البلاد.

وبحسب ما ورد عن وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أيد هذا القرار 312 نائبا، علما بأن الحد الأدنى المطلوب 226 صوتا.

ووفقا للقانون الأوكرانى، فإن إقالة وتعيين المدعى العام من صلاحيات الرئيس، ومع ذلك يجب أولاً الموافقة على هذا القرار من قبل البرلمان.

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