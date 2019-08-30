إعلانات حفل تامر حسني في العلمين الجديدة تغزو الشوارع والميادين (صور)

امتلأت الشوارع والميادين ببانرات حفل الفنان تامر حسني، المرتقب مساء اليوم في مدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم الجمعة.

ويحضر "حسني"، لجمهوره في الحفل عدة مفاجآت ضخمه، نظرًا لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فيشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء والعزف، وتحتفل معه بمرور 15 عام علي بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي وذلك بعد انتهائهم من فقرتهم الكاملة قبل صعوده على المسرح كما سيقدم في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية، احتفالا بهذه المناسبة.





ومن ضمن المفاجأت صعود كل من حسام الحسيني وكريم محسن على المسرح وتقديم عدد كبير من الأغاني، كما يحضر الحفل عدد كبير من الفنانين.





وينشر "الفجر الفني" أسماء أبرز الأغاني التي سيغنيها حسني، لأول مره في حفلاته الغنائية وهي، :"خلخال ورق"،"نسيتي نفسك"عيونه دار "،"قسمة ونصيب"،"كل يوم أحبه تاني"،وسيقدم باقة أخري من أغانيه التي يقدمها دائما بحفلاته وهي،:"قرب حبيبي"،"بنت الإيه"،"أكتر حاجة"،"أنا ولاعارف"،"بعيش"،"عيونه دار"،"قولي بحبك"،"ناسيني ليه"،"كفاياك أعذار" .





وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل"إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي و الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار"كامل العدد" وضعت فئة إستثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدوله.





وأعلنت الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كاليندر" منذ أيام عن الإقبال الجماهيري الشديد علي الحفل مما أدي إلي نفاذ أول فئة من التذاكر خلال الساعات الأولي من طرحها بمنافذ البيع المُخصصه، وأكددت الشركة علي أنه لن يتم السماح بدخول الحفل لغير حاملي التذاكر وذلك حرصا منهم علي سلامه الجمهور وخروج الحفل بمستوي يليق باسم مصر.





يحرص حسني، دائما علي أن يكون شكل المسرح مُبتكر وجديد، حيث أن شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات الراعي للحفل، ومن المؤكد أن يكون الحفل الأقوي والأضخم بحفلات موسم الصيف وسيشهد حضور جماهيري ضخم.





في سياق أخر أحيا الفنان تامر حسني، منذ عدة أيام حفلًا غنائيا ضخما علي هامش فعاليات مهرجان صلالة السياحى بسلطنة عُمان، حيث رفع الحفل لافتة "كامل العدد".





وعلق السيد يوسف دندش، المنسق العام لجميع حفلات مهرجان صلاله السياحي بسلطنة عُمان علي حفل نجم الجيل، قائلا،:" سجل النجم المصري تامرحسني أعلى حضور جماهيري منذ عشر سنوات في المهرجان،والحفل كان أكثر من رائع".





وقدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط صيحات وهتافات ملأت ركنات المسرح.





وتقدم رقة "Gipsy Kings" أغاني فلامنكو باللهجة الأندلسية للغة الإسبانية.





ومن أشهر أغانيهم التي حققت نجاحا ضخما ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب": a Montaña.. Djobi Djoba Amor mío ..Trista Pena.. Bamboleo ..Baila me..Habla me



