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استمرار جهود رجال الإطفاء لإخماد حرائق غابات الأمازون

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:29 ص
استمرار جهود رجال الإطفاء لإخماد حرائق غابات الأمازون
إخماد حرائق غابات الأمازون
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تستمر جهود رجال الإطفاء فى البرازيل، لإخماد حرائق الغابات فى الأمازون،وقبلت البرازيل عرضاً من بريطانيا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترلينى (12 مليون دولار) كمساعدة لمكافحة الحرائق فى الأمازون.

ووفقا لشبكة "سى إن إن " على نسختها الإسبانية فإن البرازيل قبلت المساعدات البريطانية بعد يوم واحد من رفضها عروضا تقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لحرائق الأمازون التى وعدت بها قمة مجموعة السبع فى فرنسا.

كما أعلن رئيس وزراء كندا ، جاستن ترودو ، هذا الأسبوع أن بلاده ستقدم 15 مليون دولار ، بالإضافة إلى مضخات المياه ، لمساعدة المناطق المتضررة من الحريق.

من ناحية أخرى ، التزم الممثل ليوناردو دى كابريو ، من خلال منظمته البيئية لتحالف الأرض ، بمبلغ 5 ملايين دولار للمساعدة فى الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة.

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