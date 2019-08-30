الأفضل في أوروبا.. بالأرقام محمد صلاح يتفوق على هازارد وسترلينج (صورة)





أعلن الاتحاد الأوروبي لكر القدم "يويفا" بالأمس الخميس، عن تتويج المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الماضى.

وكشف اليويفا عن ترتيب أفضل 10 لاعبين فى أوروبا لموسم 2018/ 2019 وذلك على هامش الحفل الذى أقيم اليوم لإجراء قرعة دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أوروبا للأندية الأبطال، واختيار الأفضل فى أوروبا.

وقد جاء الفرعون المصري محمد صلاح نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي فى المركز السادس فى قائمة أفضل 10 لاعبين بأوروبا، متفوقا على نجوم كبار كالبلجيكي هازارد لاعب ريال مدريد، والإنجليزي سترلينج لاعب مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين فى أوروبا كالتالي:

المركز الأول : الهولندى فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 305 نقطة.

المركز الثاني : الأرجنتيني ميسى لاعب فريق برشلونة الإسباني برصيد 207 نقطة.

المركز الثالث : البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الايطالى برصيد 74 نقطة.

المركز الخامس: السنغالي ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 51 نقطة

المركز السادس: المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 49 نقطة

المركز السابع : البلجيكى ادين هازارد ريال مدريد حاليا وتشيلسي الإنجليزي سابقاً برصيد 38 نقطة

المركز الثامن : الهولندي ماتياس دى ليخت نجم فريق أياكس الهولندي سابقاً ويوفينتوس حالياً برصيد 27 نقطة

المركز الثامن مكرر: الهولندي فرينكى دى يونج نجم فريق أياكس الهولندي سابقاً وبرشلونة حالياً برصيد 27 نقطة

المركز العاشر : الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 12 نقطة.



