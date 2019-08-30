كريستيا تقصي بولسوفا وتتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

خسرت الإسبانية أليونا بولسوفا أمام الرومانية سورانا كريستيا في بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات جراند سلام هذا الموسم.

وانتزعت بولسوفا المجموعة الأولى 6-3 لكن اللاعبة الرومانية انتفضت وحسمت المجموعتين التاليتين لصالحها بنتائج 6-4 و6-2، في مباراة امتدت لساعة و15 دقيقة.

بالتالي تلتقي كريستيا في الدور الثالث من البطولة، مع الأمريكية تايلور تاونسند التي تأهلت بدورها على حساب سيمونا هاليب بنتائج مجموعات 6-2 و3-6 و6-7.

وفي مباريات أخرى، فازت اليابانية نعومي أوساكا على البولندية ماجدا لينيت بنتائج مجموعات 6-2 و6-4.

بينما تغلبت الألمانية أندريا بتكوفيتش على التشيكية بترا كفيتوفا بنتائج 6-4 و6-4.

فيما سقطت البيلاروسية أريانا سابالنكا أمام الكازاخية يوليا بوتنتسيفا بنتائج 6-3 و7-6 (7-3).