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كريستيا تقصي بولسوفا وتتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:17 ص
كريستيا تقصي بولسوفا وتتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
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وكالات
 

خسرت الإسبانية أليونا بولسوفا أمام الرومانية سورانا كريستيا في بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات جراند سلام هذا الموسم.

 

وانتزعت بولسوفا المجموعة الأولى 6-3 لكن اللاعبة الرومانية انتفضت وحسمت المجموعتين التاليتين لصالحها بنتائج 6-4 و6-2، في مباراة امتدت لساعة و15 دقيقة.

 

بالتالي تلتقي كريستيا في الدور الثالث من البطولة، مع الأمريكية تايلور تاونسند التي تأهلت بدورها على حساب سيمونا هاليب بنتائج مجموعات 6-2 و3-6 و6-7.

 

وفي مباريات أخرى، فازت اليابانية نعومي أوساكا على البولندية ماجدا لينيت بنتائج مجموعات 6-2 و6-4.

 

بينما تغلبت الألمانية أندريا بتكوفيتش على التشيكية بترا كفيتوفا بنتائج 6-4 و6-4.

 

فيما سقطت البيلاروسية أريانا سابالنكا أمام الكازاخية يوليا بوتنتسيفا بنتائج 6-3 و7-6 (7-3).

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