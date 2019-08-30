كريستيا تقصي بولسوفا وتتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:17 ص
وكالات
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خسرت الإسبانية أليونا بولسوفا أمام الرومانية
سورانا كريستيا في بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات جراند سلام هذا الموسم.
وانتزعت بولسوفا المجموعة الأولى 6-3 لكن
اللاعبة الرومانية انتفضت وحسمت المجموعتين التاليتين لصالحها بنتائج 6-4 و6-2، في
مباراة امتدت لساعة و15 دقيقة.
بالتالي تلتقي كريستيا في الدور الثالث
من البطولة، مع الأمريكية تايلور تاونسند التي تأهلت بدورها على حساب سيمونا هاليب
بنتائج مجموعات 6-2 و3-6 و6-7.
وفي مباريات أخرى، فازت اليابانية نعومي
أوساكا على البولندية ماجدا لينيت بنتائج مجموعات 6-2 و6-4.
بينما تغلبت الألمانية أندريا بتكوفيتش
على التشيكية بترا كفيتوفا بنتائج 6-4 و6-4.
فيما سقطت البيلاروسية أريانا سابالنكا
أمام الكازاخية يوليا بوتنتسيفا بنتائج 6-3 و7-6 (7-3).
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