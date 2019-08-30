حالة وحيدة تفصل نيمار عن التوقيع مع يوفنتوس
أكد الإعلامي الإسباني كيم دومينيك خلال
تصريحاته عبر برنامج "التشيرينجيتو" الشهير أن نيمار دا سيلفا لاعب باريس
سان جيرمان يمكن أن يوقع لنادي يوفنتوس الإيطالي ولكن رغبته هي النقطة الفاصلة في إتمام
الصفقة.
وأوضح الإعلامي الإسباني الموثوق أن نيمار
يمكن أن يوقع ليوفنتوس ولكن رغبته الأولى هي الانتقال إلى صفوف برشلونة والعودة مجدداً
للعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق،
ومع ذلك لو وافق على اليوفي بالتأكيد سينتقل لتورينو.
فيما شهدت مدينة "موناكو" ليلة
أمس الخميس عقد اجتماعاً بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان لبحث مسألة انتقال نيمار
إلى كامب نو بعد عامين من الرحيل ولكن حسبما ذكرت التقارير الصحفية فأن الصفقة لم تحسم
بعد.
وقالت شبكة "سكاي سبورت" أن صفقة
انتقال نيمار إلى برشلونة على وشك الاتمام بعد عامين من رحيله حيثُ سيتم دفع مبلغ مالي
بالإضافة إلى الثنائي توديبو وإيفان راكيتيتش ولكن موقف عثمان ديميلي غامض بعض الشيء
حيثُ يرفض الرحيل عن البارسا.
وأفاد الإعلامي الإسباني دومينيك أن إدارة
برشلونة تحاول بقدر الإمكان حسم الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، قائلاً:
"أقصى درجات الضغط تمارس على ايفان راكيتيتش وديمبلي لتغيير رأيه".
والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل
للعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017، بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة
الشرط الجزائي في عقد البرازيلي مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.
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