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ننشر القائمة الأولى للفيوم بالقسم الثاني

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:35 ص
ننشر القائمة الأولى للفيوم بالقسم الثاني
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مصطفى الجندي
 

أعلن الجهاز الفني لفريق الفيوم قيد 12 لاعبًا بالقائمة الأولى ، استعدادًا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


وتشمل القائمة الأولى اللاعبين القدامى وهم : أحمد البحيري ومحمود الحسيني، وأحمد سعد، ومحمد محمود دونجا، وأحمد إبراهيم، وأيمن شوقي، وكريم سيد، وأحمد عبد الباقي، ومحمد عيد، ومحمد رفعت، وأحمد زكي، وكريم رأفت .


وخسر الفيوم مؤخراً من طلائع الجيش بستة أهداف دون مقابل، ضمن تجاربة الودية قبل إنطلاق الموسم المقبل.


وحصل مجلس إدارة الفيوم مؤخراً على توقيع 5 لاعبين هم عمرو الفيومي، محمد محمود، أحمد ناصر توتي، حماده الدسوقي، أحمد عويس.


ويقود الفريق الفيومي جهاز فني يضم حسين عبد اللطيف، وسعيد ابراهيم وأحمد لطيف، وحماده السيد مدرب حراس، ونادي رجب إداري، وأحمد عبد الناصر علاج طبيعي، وخالد محمود مدير إداري.


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