إهمال الطبيب أدى إلى تشوه وجه صفية العمري!

ولدت الفنانة صفية العمري، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية فى يوم 20 يناير عام 1949، تخرجت فى كلية التجارة بالإسكندرية، وقامت بدارسة اللغة الروسية، وبدأت حياتها المهنية كمترجمة في المؤتمرات الدولية.





وكان حلم العمري، الكبير هو أن تصبح راقصة باليه أو عازفة موسيقى ونجحت في إحدى المسابقات التليفزيونية للعمل كمقدمة برامج، وفوجئت بنشر الصحافة لصورها التي لفتت انتباه المنتج «رمسيس نجيب»، فاكتشفها وشجعها على التمثيل، كما أسند لها دورًا في فيلم «العذاب فوق شفاه تبتسم»، والذي بدأت به مشوارها الفني.





وحاول رمسيس احتكار موهبتها بحيث لا تقبل أي عمل؛ إلا بعد عرضه عليه، لكنها أعلنت تمردها وتعاونت مع غيره حتى تفهم رأيها عقب تقديمها لمسلسل «الأيام» مع أحمد زكي، وتعاقد معها على فيلم «القط أصله أسد».





وتزوجت من الفنان جلال عيسى، و أنجبت منه ولدين هما «وليد، أحمد»، يعملان حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن انتهى ذلك الزواج بالانفصال، و اعتبرت"العمرى" هذا الزواج تجربة فاشلة، ولم ترغب في تكرارها مرة أخرى.





وأُصيبت بمرض العصب السابع واضطرها ذلك إلى تلقي جلسات علاج كهربائية، ولكن بسبب إهمال الطبيب الذي أعطاها جرعات زائدة أدى ذلك إلى تشوه بوجهها.





واختيرت كسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة عام 1997 ولكنها اعتذرت عن منصبها في عام 2006 احتجاجًا للحرب على لبنان.





ومن أعمالها «ليالي الحلمية، فص ملح وداخ، الليلة الكبيرة، نظرية الجوافة، بيبو وبشير، تلك الأيام، خمسة جنيه، الرجل والطريق، أصوات قلبت العالم، عفاريت السيالة، أبيض x أبيض، خان القناديل، بعد الطوفان، الأصدقاء، حاره المعز، خيوط من ذهب، أوبرا عايدة، ع الحلوة والمرة، هوانم جاردن سيتي، المصير، عتبة الستات، خيط أبيض خيط أسود، المهاجر، الشرسة، الحجر الداير، المواطن مصري، البركان، وتمت أقواله، ليل وخونة، حلاوة الروح، أهلا يا جدو العزيز، غلطة أم، الحب أيضا يموت، المواجهة، الفحامين، نوارة والوحش، يا صديقى كم تساوى، امرأة من نار، البيه البواب، بكره أحلى من النهارده، عذراء وثلاثة رجال، الحرافيش، البداية، صاحب الإدارة بواب العمارة، الجريح، الإنسان والمجهول، أنا اللي قتلت الحنش، دعوني أعيش، الطيب أفندي، الأرملة والشيطان، أسوار المدابغ، على باب الوزير، وقيدت ضد مجهول، البرئ، حب لا يرى الشمس، حكاية وراء كل باب، نوع من النساء، الأيام، خائفة من شيء ما، الأصابع الرهيبة، حساب السنين، أحلام الفتى الطائر، سلطانة الطرب، قلوب فى بحر الدموع، العذاب امرأة، ابنتي والذئب، الشاطئ المهجور، بنت الأيام، غراميات عازب، لا وقت للدموع، أرض النفاق، أبدًا.. لن أعود، الأستاذ أيوب، شبان هذه الأيام، امرأة للحب، العذاب فوق شفاه تبتسم، البنات لازم تتجوز، البحث عن فردوس، القاهرة والناس».



