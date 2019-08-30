"الأرصاد" تنشر بيانا عاجلا بشأن طقس الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا عاجلًا حول حالة طقس يوم الجمعة الموافق 30 اغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف "البيان" ان الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى – العظمى

القاهرة 26-35

الاسكندرية 25-31

السلوم 23-31

رفح 23-32

كاترين 20-31

شرم الشيخ 30-38

اسوان27-40

حلايب 30-34



وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إننا سنشهد انخفاض في درجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع ما بين درجة أو درجتين لتصبح درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة.



وأضاف "عبد العال"،، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة مما يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر.



وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، بينما البحر المتوسط قابل لكافة أعمال الملاح البحرية.



وحذر "عبد العال"، من الشبورة المائية في الصباح الباكر على اغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، متوقعًا أن نشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبرًا من الأحد المقبل بواقع درجة أو درجتين.



من جانبه قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة يصل إلى نحو 80%، وهو ما يشعرنا بحرارة الطقس على الرغم من أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.



وأشار "شاهين"، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إلى أن هناك انخفاض طفيف في درجة الحرارة يومي الجمعة والسبت، منوهًا بأنه لا توجد أي ظواهر جوية من شأنها التأثير على حالة الطقس، مضيفًا أن حالة الطقس التي نعيشها طبيعية كوننا في شهر أغسطس.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، بيانًا حول حالة طقس الخميس، الموافق 29 اغسطس 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- الكبرى

القاهرة 26-36

الاسكندرية 26-32

السلوم23-31

السويس 25-36

رفح23-33

كاترين20-33

شرم الشيخ 30-38

أسوان 28-41

حلايب 30-34