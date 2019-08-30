استعدادات مكثفة لاستقبال حفل الموسيقار عمر خيرت المرتقب بالقلعة (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، بمحكى القلعة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى والغناء، حيث يعد الحفل المشاركة الاولى لـ"خيرت"، بالمهرجان.





وفي هذا السياق، عملت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، على الاستعدات التامة استقبالًا للحفل بشكل لائق، وتجنب حالات التكدس والزحام، وذلك لان الفنان عمر خيرت، يحظي بنسبة كبيرة من الجمهور وعشاقه، فضلًا عن الإعداد الأساسية التي تحرص على حضور فعليات المهرجان كل يوم.





حيث مدت وزارة السياحة القلعة بخمس بوابات الكترونية للتفتيش، عند المدخل الرئيسي، بالاضافة إلى وضع أكثر من خمسين حاجز للفصل بين الجمهور اثناء تواجدهم لحضور الحفل.





ومن المعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ومن مواليد 11 نوفمبر ،1948 وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.





ينتمي لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري وقد اثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.





أما جده هو محمود خيرت كان محامياً وكان مهتماً جداً بالفنون وشاعراً وأديباً ومترجماً ورساماً وموسيقياً، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي. ووالده كان مهندساً معمارياً متخصصاً في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضاً عازفاً للبيانو وظل مواظباً على العزف عليه حتى وفاته.





ويذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تُعقد على مدار 15 يوم، ويشارك فيها لفيف من الفرق الموسيقية ونجوم الغناء في مصر والعالم، من يينهم هشام عباس، علي الحجار، مروة ناجي، زيزي عادل، محمد محسن، أحمد جمال، تانيا قسيس، غالية بن علي، مسار إجباري.





يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28، وسط حضور جماهيرى تجاوز الـ15 ألف شخص، حيث ارتفع عدد الحضور بشكل أدى إلى تكدسهم خارج البوابة الرئيسية للقلعة وعدم تمكنهم من الدخول، وذلك بالإضافة إلى الزحام الشديد على منافذ بيع التذاكر، وتجنباً لذلك قامت دار الأوبرا بزيادة منافذ بيع التذاكر من 2 إلى 5 منافذ.





وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.





وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.





وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.

مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصري.





وكان وزيرا الثقافة والآثار قامو بتكريم، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم: الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.





وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.