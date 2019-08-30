متحدث الجيش اليمني: المعركة ضد الانقلابيين الحوثيين مستمرة

أكد العميد الركن عبده مجلى، المتحدث الرسمى للجيش اليمنى، أن المعركة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال التحرير لكامل التراب اليمنى.





وأضاف المتحدث اليمنى، فى مؤتمر صحفى بمأرب، أن مليشيا الحوثى المتمردة تتكبد خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد أمام ضربات قوات الجيش اليمنى، وذلك فى جبهات صعدة والجوف وحجة والضالع ونهم، بحسب ما أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع اليمنية.





وأشار العميد مجلى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، إلى استمرار الانقلابيين الحوثيين فى ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق السكان فى مناطق سيطرتهم، إضافة إلى عدم التزامهم بالهدنة فى الحديدة، ومواصلة قصفها للأحياء السكنية، ورفضها تسليم خرائط الألغام إلى فريق الأمم المتحدة.





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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، خلال إقامة إحدى الفعاليات في البيت الأبيض، عزمه إلغاء رحلته المقررة إلى بولندا أواخر الشهر الجاري لمراقبة تطورات الإعصار "دوريان".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن ترامب: "قررتُ إرسال نائب رئيسنا مايك بنس إلى بولندا بدلاً مني"، مضيفا، إنه عبّر للرئيس البولندي أندريه دودا عن خالص الأماني.

وكان البيت الأبيض الأمريكي، أعلن أواخر يوليو الماضي، أن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب سوف يتوجهان في زيارة رسمية إلى بولندا والدنمارك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، حيث سيحضر ترامب والسيدة الأولى الاحتفالات التذكارية ويزوران المواقع التذكارية بوارسو في 1 سبتمبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ 80 لبداية الحرب العالمية الثانية.





