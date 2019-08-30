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ترامب يلغي رحلته إلى بولندا لمتابعة تطورات الإعصار "دوريان"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:58 ص
ترامب يلغي رحلته إلى بولندا لمتابعة تطورات الإعصار دوريان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، خلال إقامة إحدى الفعاليات في البيت الأبيض، عزمه إلغاء رحلته المقررة إلى بولندا أواخر الشهر الجاري لمراقبة تطورات الإعصار "دوريان".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن ترامب: "قررتُ إرسال نائب رئيسنا مايك بنس إلى بولندا بدلاً مني"،  مضيفا، إنه عبّر للرئيس البولندي أندريه دودا عن خالص الأماني.

وكان البيت الأبيض الأمريكي، أعلن أواخر يوليو الماضي، أن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب سوف يتوجهان في زيارة رسمية إلى بولندا والدنمارك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، حيث سيحضر ترامب والسيدة الأولى الاحتفالات التذكارية ويزوران المواقع التذكارية بوارسو في 1 سبتمبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ 80 لبداية الحرب العالمية الثانية.

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