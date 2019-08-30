"التضامن": وصول أخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الجمعة، ليكتمل إجمالى حجاج الجمعيات إلى 12 ألف حاج بعد انتهاء مناسك الحج.





وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج، وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.





تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية، حيث صرح زيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة جنوب سيناء ان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلف بتوفير حافلتين مكيفتين لاستقبال حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعددهم ٧٥ حاجا، حيث تم استقبالهم امس السبت و نقلهم من مطار القاهرة إلى العاصمة طور سيناء، وقد تم توفير وجبة غذائية جافة متكاملة لضيوف الرحمن وزجاجات مياه للشرب وكان فى استقبال ضيوف الرحمن الذين اتم الله نعمته عليهم بالحج من امام مقر الهلال الأحمر بجنوب سيناء وكيل الوزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء وفريق من مشرفى الحج بالمديرية والذين قاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة للحجيج.

وأشار عبدالغفار إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام 247 طلبا، مشيرا الى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة تقديرا لاهالى جنوب سيناء وقدم عبد الغفار التهنئة لضيوف الرحمن الذين اشادوا بالجهد المبذول من جانب الوزارة.





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