"التضامن": وصول أخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية اليوم
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:42 ص
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الجمعة، ليكتمل إجمالى حجاج الجمعيات إلى 12 ألف حاج بعد انتهاء مناسك الحج.
وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج، وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.
تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية، حيث صرح زيدان عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة جنوب سيناء ان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلف بتوفير حافلتين مكيفتين لاستقبال حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعددهم ٧٥ حاجا، حيث تم استقبالهم امس السبت و نقلهم من مطار القاهرة إلى العاصمة طور سيناء، وقد تم توفير وجبة غذائية جافة متكاملة لضيوف الرحمن وزجاجات مياه للشرب وكان فى استقبال ضيوف الرحمن الذين اتم الله نعمته عليهم بالحج من امام مقر الهلال الأحمر بجنوب سيناء وكيل الوزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء وفريق من مشرفى الحج بالمديرية والذين قاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة للحجيج.
وأشار عبدالغفار إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام 247 طلبا، مشيرا الى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة تقديرا لاهالى جنوب سيناء وقدم عبد الغفار التهنئة لضيوف الرحمن الذين اشادوا بالجهد المبذول من جانب الوزارة.
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استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، تقريراً عن أعمال وإنجازات برنامج سكن كريم حتى يوليو 2019، حيث أكد التقرير أنه تم تأهيل وإنشاء أسقف 3897 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، كما تم تنفيذ 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا و تم تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا بإجمالي تمويل حوالي 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ومساهمة الجمعيات الأهلية الشريكة.
وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 51466 وصلة صرف صحي خارجية بالمحافظات الخمس من تمويل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتمويل إجمالي 217 مليون جنيه، ووفقاُ للتقرير فقد تم تأهيل 2295 منزلا في 107 قرية بالمحافظات الخمس بتمويل إجمالي 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، أيضاً تم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بجنوب و وسط و شمال الصعيد بعد إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين والمنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس بواسطة مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع وزارة التضامن الأجتماعي والجهاز و الوحدات المحلية المعنية.
وقد صرحت والى أن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج و المصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الأصلية المستهدفة، بلغ حتى تاريخه أكثر من 70000 أسرة.
وأكدت والى أن نسبة الإنجازات المتحققة بلغت بالمحافظات المستهدفة بمقارنة المستهدف بالخطة المبدئية حتى يوليو 2019 ما يلي : تأهيل المنازل و الأسقف128 %، وصلات مياه الشرب 135 % ،وصلات الصرف الصحي 85 %، إجمالي التدخلات 91 %، عدد الأسر المستفيدة حوالي 100 %، وعدد القرى المستفيدة بلغ أكثر من 200 قرية.
من ناحية أخرى أوضح المهندس محمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، أن إجمالي التدخلات 69687 تدخلا بإجمالي تمويل 417 مليون جنيه تشمل تسقيف و تأهيل 6192 منزلا بتمويل حوالي 160 مليون جنيه و توصيل 6437 وصلة مياه بتمويل حوالي 15 مليون جنيه و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي بتمويل 242 مليون جنيه.
وأضاف هاشم أنه تم كذلك الإنتهاء من تأهيل 880 منزلا بتمويل 35 مليون جنيه في 31 قرية في 19 مركزاً بست محافظات هي سوهاج والمنيا والشرقية وأسوان والفيوم وبني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان مناصفة بين الشركة والجمعية، كما تم تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بمحافظة سوهاج بإجمالي تمويل مخطط 13 مليون جنيه ، حيث تم تنفيذ تأهيل 79 منزلا بقريتي خارفة المنشأة وروافع العيساوية و إسناد تأهيل 43 منزلا بقرية ثالثة بسوهاج بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه.
كما أضاف هاشم أن إجمالي التدخلات 70689 مشروعاً تشمل تأهيل و تسقيف 7194 منزلا و توصيل 6437 وصلة مياه شرب و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي.
وأشار هاشم إلى أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم بدأت في بداية عام 2018 وتستهدف توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب و أسقف المنازل لحوالي 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج تكافل وكرامة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وشملت الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج أنشطة بتمويل حوالي 550 مليون جنيه في 27 قرية في 17 مركزا بالمحافظات الخمس وهي القرى التي يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحي.
ولفت هاشم إلي أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات و الجمعيات الأهلية والشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و شركاتها التابعة بالمحافظات المعنية والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية و فروعه بالصعيد.
تم تنفيذ بعض مكونات البرنامج بتمويل 80 % من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية و 20 % من الجمعيات الأهلية الشريكة.
يذكر أن مبادرة سكن كريم كان لها آثر علي الأسر المستفيدة، حيث تم تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة و المحرومة من الخدمات و تقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية و المؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة وإتاحة أكثر من 1,5 مليون يومية عمل وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.
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