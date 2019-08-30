كلمات أغنية "جابوا سيرته" لأصالة

طرحت الفنانة أصالة، منذ أيام قليلة أغنية جديدة تحمل عنوان "جابوا سيرته" وهي ضمن أغاني ألبومها الجديد، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "جابوا سيرته" من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ومن ألحان الملحن مدين، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات: تامر غنيم كلارنت: حموصو جيتار: مصطفى أصلان تسجيل صوت: أحمد إبراهيم ميكس أحمد ابراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ .. ﻗﻠت ﯾﻣﻛن اﺣن ﺗﺎﻧﻰ و ﯾﻣﻛن ارﺟﻊ .. و اﻟﻛﻼم ﺟﺎب ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺟﺄة ﺑدأت ارﻛز ﻗﺎﻟوا ﻋﺎﯾش ﻋﺎدى ﻗﺎﻟوا ﻛﻼم ﯾﻧرﻓز ﺳﻣﻌت ﻋﻧﮫ ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺎرﯾت ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ ﺑﯾﻘوﻟوا ﻗﺎﺑل واﺣدة ﺑﻌدي و ﺣﺑﮭﺎ ﺣﺎوﻟت أَﺗﱢوه ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻗد ﻣﺎ أﻗدر. ﻣش ﻋﺎﯾزة أﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔﻋﻧﮫ وﻋﻧﮭﺎ ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ .. وأﺧﺎف ﻻ ﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ .. ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ .. وﻗﻔت ﺣﯾﺎﺗﻰ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﺣظﺔ دﯾﮫ وﻛﺄﻧﻰ ﺗﺎﯾﮭﮫ ودﻧﯾﺗﻰ ﺑﺗﻠف ﺑﯾﺎ .. ﻣن ارﺗﺑﺎﻛﻰ و ﺣزﻧﻰ ﻛﻧت ﺑدارى وﺷﻲ ﻗﻠت اﻋذروﻧﻰ اﻧﺎ ﻻزم اﺧد ﺑﻌﺿﻰ و أﻣﺷﻰ و ھﻰ دى اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻠﻰ ﻗﻠﺗﮭﺎ و ﺳﻣﻌت ﺻوت ﺑﯾﻘول ﺳﯾﺑوھﺎ ﻟوﺣدھﺎ وﺗﻌدي ﻛل اﻟذﻛرﯾﺎت ﻗدام ﻋﻧﯾﺎ ﻣﻌﻘول ﺧﻼص ﻛل اﻟﻠﻰ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎ اﻧﺗﮭﻰ .. ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ .. وأﺧﺎف ﻻﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ .. ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ و ﻏﻠطﺗﻰ أﻧﻰ ﻓﺿﻠت اﺳﻣﻊ ...





وخلال دقائق من عرض وطرح الأغنية نالت الأغنية العديد من تسجيلات الإعجاب وحصدت الاغنية حتي الأن أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".





في سياق أخر كشفت تقارير إعلامية صادرة عن عدد من المواقع الخليجية، أن الفنانة السورية أصالة رفضت الإقامة مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في نفس الفندق بالمملكة العربية السعودية، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما.





وأضافت التقارير أنه كان من المقرر أن تقيم أصالة وأحلام في نفس الفندق، على هامش مشاركتهما في فعاليات مهرجان سوق عكاظ، إلا أنهما أصرتا على عدم الإقامة معًا بسبب الخلاف.





يأتي ذلك بعد أن دار جدال بين أصالة نصري وأحلام الشامسي على "تويتر" قبل أيام، انتهى بـ بلوك وجهته الأخيرة لـ أصالة التي اتسمت بالهدوء في رد الفعل كعادتها.





وبدأت الأزمة، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد (صديقة أحلام)، بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.





وفي ذلك الوقت، دخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر "تويتر"، قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك».





ومن جانبها، ردت أصالة على تغريدة أحلام، قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض».





وفي المقابل، حذفت أحلام التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة هجومًا عليها، لترد أحلام بـ البلوك على أصالة.







