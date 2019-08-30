أبرز أخبار التوك شو الخميس 29-8-2019
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:44 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد موسى: أفريقيا ليست قارة فقيرة.. وتمتلك 95% من احتياطي الماس
وأضاف "موسى"، أن قارة إفريقيا تمتلك 95% من احتياطي الماس، و90% من احتياطي البلاتين، و75% من الإنتاج العالمي للذهب، ومخزون هائل من اليورانيوم، و60% من الأراضي الزراعية في العالم في إفريقيا.
مصطفى بكري يوضح الضوابط التي وضعها "الأعلى للإعلام" لبرامج التوك شو
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن المجلس الأعلى للإعلام انتهى من وضع الضوابط التي تحكم عمل برامج التوك شو.
"زارع" عن ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر لجامعة الأزهر: "ادعاء باطل وحرب تشن علينا"
علق الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور موقع إباحي على شاشة مخصصة للعرض بجامعة الأزهر، قائلًا: "ادعاء باطل يقوم به بعض الأفاقين لهدم الأزهر، ونشر الفساد والفتنة".
وليد جاب الله عن ترأس "السيسي" قمة التيكاد: "من حقنا نفرح"
علق الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، على ترأس مصر لقمة التيكاد بالمشاركة مع اليابان، قائلًا: "من حقنا نفرح بوجود مصر في هذا المؤتمر الكبير".
"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس
وأشار "القرش"، إلى أن سعر االبطاطس ليس مرتفعًا، موضحًا أننا حاليا في نهاية موسم المخزون، وفي انتظار المحصول الجديد، مضيفًا: "معتقدش في ارتفاع في ثمن البطاطس".
"الزراعة": مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح
وتابع أن أهم الصادرات الزراعية لمصر هي الموالح التي تحتل مرتبة متقدمة قد تكون الأولى على مستوى العالم، والبصل والثوم والتمور التي زاد حجم صادرات مصر منها بنسبة 256%، مشيرًا إلى أن الصوب الزراعية بها مكان مخصص لإنتاج التقاوي والبذور، والتي كانت تمثل أحد التحديات الكبرى امام الزراعة المصرية، إلى جانب ندرة الأراضي الزراعية والمياه التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الوزارة.
"الصحة": إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد رسميا خلال أيام
وتابع، أن المنشآت الطبية يتم تطويرها طبقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد بكافة محافظات المرحلة الاولى، وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، مشددًا على أن كافة مستشفيات ووحدات الصحية ببورسعيد جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي خلال أيام قليلة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد موسى: أفريقيا ليست قارة فقيرة.. وتمتلك 95% من احتياطي الماس
وأضاف "موسى"، أن قارة إفريقيا تمتلك 95% من احتياطي الماس، و90% من احتياطي البلاتين، و75% من الإنتاج العالمي للذهب، ومخزون هائل من اليورانيوم، و60% من الأراضي الزراعية في العالم في إفريقيا.
مصطفى بكري يوضح الضوابط التي وضعها "الأعلى للإعلام" لبرامج التوك شو
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن المجلس الأعلى للإعلام انتهى من وضع الضوابط التي تحكم عمل برامج التوك شو.
"زارع" عن ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر لجامعة الأزهر: "ادعاء باطل وحرب تشن علينا"
علق الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور موقع إباحي على شاشة مخصصة للعرض بجامعة الأزهر، قائلًا: "ادعاء باطل يقوم به بعض الأفاقين لهدم الأزهر، ونشر الفساد والفتنة".
وليد جاب الله عن ترأس "السيسي" قمة التيكاد: "من حقنا نفرح"
علق الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، على ترأس مصر لقمة التيكاد بالمشاركة مع اليابان، قائلًا: "من حقنا نفرح بوجود مصر في هذا المؤتمر الكبير".
"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس
وأشار "القرش"، إلى أن سعر االبطاطس ليس مرتفعًا، موضحًا أننا حاليا في نهاية موسم المخزون، وفي انتظار المحصول الجديد، مضيفًا: "معتقدش في ارتفاع في ثمن البطاطس".
"الزراعة": مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح
وتابع أن أهم الصادرات الزراعية لمصر هي الموالح التي تحتل مرتبة متقدمة قد تكون الأولى على مستوى العالم، والبصل والثوم والتمور التي زاد حجم صادرات مصر منها بنسبة 256%، مشيرًا إلى أن الصوب الزراعية بها مكان مخصص لإنتاج التقاوي والبذور، والتي كانت تمثل أحد التحديات الكبرى امام الزراعة المصرية، إلى جانب ندرة الأراضي الزراعية والمياه التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الوزارة.
"الصحة": إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد رسميا خلال أيام
وتابع، أن المنشآت الطبية يتم تطويرها طبقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد بكافة محافظات المرحلة الاولى، وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، مشددًا على أن كافة مستشفيات ووحدات الصحية ببورسعيد جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي خلال أيام قليلة.
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