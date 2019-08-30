أبرز أخبار التوك شو الخميس 29-8-2019

رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.