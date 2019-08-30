فوائد مزهلة لـ الفلفل الحار عند تناوله.. تعرف عليها

الفلفل الأحمر الحا له فوائد كثيرة في حالة تنظيم تناوله وله أسماء أخرى مثل الفليفلة الشجرية، أو قرون الشطة، وهو ثمار بعض أصناف الفليفلة الحولية، وينتمي إلى الفصيلة الباذنجانية، ويعتبر نوعًا من أنواع الخضروات، ويستخدم كنوع من البهارات حيث يتم إضافته إلى الطعام، حيث يضيف مذاقًا مميزًا إلى بعض الأطعمة مثل اللحوم والأسماك، ويتميز بمذاقه الحارق ولاذع، وتختلف حرارة مذاقه من نوع إلى آخر، ويعد الفلفل الأحمر الأكثر حرقة؛ بسبب نضجه بشكل كامل، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية ثم انتقل إلى بقية العالم.



فوائد الفلفل الأحمر الحار

يحارب أمراض السرطان يزيد من سرعة حرق الدهون الزائدة في الجسم. يقضي على اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة، والحموضة وغيرها. يشفي من مرض السكري. يقي من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية. يعالج الصداع النصفي. يحارب التهابات الجيوب الأنفية. يفتح الشهية. ينظم ضغط الدم. يقوي ضربات القلب. يخفض من نسبة الكولسترول السيء في الجسم، ويرفع من نسبة الكولسترول الجيد. يوقف النزف. يشفي الجروح. يعالج الأنسجة التالفة، وينشط خلايا الجسم الأخرى. يخفف من الاحتقان. يعالج الروماتيزم. يحد من انتشار الأوبئة. يعالج التشنط. يعالج الكآبة. يحمي الجسم من البكتريا الضارة. يقي من أمراض تجلط الدم. يخفف من آثار الإجهاد. يزيد من درجة التركيز. علاج أمراض البنكرياس. علاج مرض القوباء الذي يصيب الجلد. علاج البرودة الشديدة في الشتاء. علاج تشقق أصابع القدمين واليدين. يحافظ على سخونة وسريان الدم في الشرايين والأوردة. يقي من حصوة المرارة. ينشط الدماغ.



أضرار الفلفل الحار

حساسية وتهيج في الجلد. تشنج والتهاب في العين. غثيان وألم في البطن. حرقة في الفم والحلق. سيلان الماء من الأنف. سيلان الدموع.



طرق تناول الفلفل الحار

إضافته إلى السلطة مع قليل من زيت الزيتون؛ لأن الزيت يخفف من مذاقه الحار. إضافته مع بعض أنواع الأطعمة مثل الفليفلة الخضراء والبطاطس، حيث تعمل على زيادة إنتاجيته وفعاليته العلاجية. إضافته إلى أطباق البقوليات؛ مثل الفول والحمص، لزيادة الإحساس بالشبع ولفترة طويلة. تجنب إضافته إلى اللحوم الحمراء واللحوم المفرومة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الضارة. تناوله مع البيض المقلي، أو الجبن قليلة الدسم، أو رقائق الذرة؛ حيث تعد هذه الطريقة مصدرًا للكالسيوم والبروتين الذي يزيد من امتلاء المعدة. إضافة الفلفل المجفف الحار كنوع من البهارات والتوابل إلى الأطعمة المختلفة.