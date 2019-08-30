خبير في الشؤون الدولية: مصر حققت إنجازات خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

قال السيد هاني، الخبير في الشؤون الدولية، إن رئاسة مصر للاتجاد الافريقي حققت انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، فعلى الصعيد الاقتصادي دشنت مصر منطقة التجارة الحرة الأفريقية في يوليو الماضي ومن شأن هذه المنطقة أن تضاعف جحم التجارة البينية داخل القارة الأفريقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".



وأضاف "هاني"، أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ما زالت حتى الآن ما بين 15 إلى 16 % رغم وجود عدد من مناطق التجارة الحرة والتجمعات الاقتصادية ولكن رغم وجود هذه التجمعات الاقتصادية ما زال حجم البينية لا يزيد عن 16%، موضحًا أن تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تمت خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي يضاعف حجم التجارة البنية.



وأشار إلى أن التجارة البينية داخل الاتحاد الأوربي 59 % والاسيوية 51% وفي أمريكا الشمالية 37%، كما أن مصر طرحت مبادرة "اسكات البنادق" في أفريقيا 2020 حيث تحاول مصر احداث استقرار وهدوء في دول القارة السمراء، حيث لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في دول غير مستقرة أو تعاني من نزاعات.



وتابع: " اسكات البنادق ضرورة اساسية لتهيئة البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية والبدء في تحقيق أجندة 2063، كما ساهمت مصر في حل الازمات الافريقية على سبيل المثال أزمة السودان الاخير حيث كان لها دور الابرز في حل هذه الازمة".



ويحظى مؤتمر " تيكاد " بأهمية كبيرة لدى صناع القرار والقادة الأفارقة.. حيث يسهم هذا التجمع في تنمية وتطور القارة السمراء، من خلال تسهيل وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة، والأمن الإنساني، والسلم والاستقرار.



تركز الدورة السابعة من المؤتمر في مناقشاتها على موضوعات التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والمؤسسات خاصة من خلال اشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار،وتعتزم تقديم مساعدات تنموية لإفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد"، وتوقيع العديد من الإتفاقيات الثنائية بين اليابان والدول الإفريقية.



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية " تيكاد 7 "، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام، وبصفة خاصة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشان أفريقيا التابع للامم المتحدة، مؤكدا أن عملية "التيكاد " أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام" 1993 " أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية.





وقال الرئيس السيسى - فى رسالته -، إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقى، مضيفا أن تبني أجندة أفريقيا" 2063 " وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعدان بمثابة حجز الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود.





وأكد الرئيس أن الاتحاد الأفريقى نجح على مدى سنوات فى صياغة عدد من الأهداف والتطلعات التى أدرجت في أجندة" 2063 "، وأولوية مشروعات التنمية بأفريقيا، والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، من خلال التركيز على تطلعات شعوب تلك القارة نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة.





وقال الرئيس - في رسالته " نتطلع فى ذلك الصدد الى مساهمة "التيكاد " وشركاء أفريقيا الاستراتيجيين الآخرين في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات السابق ذكرها.