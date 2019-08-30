زيزي عادل تتألق في أول مشاركة لها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)





أحيت المطربة الشابة زيزي عادل، حفلًا غنائيًا متميزًا على خشبة مسرح محكى القلعة، والمنظم ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.





وقدمت زيزي، لجمهورها الذي حرص على حضور حفلها، باقة من ألمع أغانيها ، منها "أبسط نفسك، وحدة تانية، حب مش محسوب، ومستغربة"، وغيرها من الاعمال التي نالت إستحسان عدد كبير من الحاضرين وصعب حصرهم.





يشار إلى أن زيزي عادل، من مواليد، 26 أكتوبر 1987 ، مغنية مصرية، ولدت في الكويت لديها ثلاث أخوات غادة ندى غدير ، خريجة معهد الموسيقى العربية.





بدأت بالغناء في كورال المدرسة وحصلت على أفضل صوت للمدراس ،غنت زيزى في عيد الأم وهي في العاشرة من عمرها أغنية زي الربيع كتبت الكاتبه نعمة البار عن زيزى وقالت انه سيكون لها مستقبل ناجح لحنت أغنية في لحظة صراحة وهي في سن الخامسة عشرة وحصلت بالاغنية على ثلاثة جوائز في مهرجان البحر المتوسط وكمان دخلت مسابقة ستديو الفن وحصلت علي المركز السادس، كما شاركت عام 2004 في برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي 2 على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بإدراة رولا سعد كانت من ضمن الذين تأهلوا للنهائيات مع المتسابق السعودي هشام عبد الرحمن والتونسية أماني السويسي وحلت في المركز الثالث.





انضمت إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، أصدرت ألبومها الأول "واحدة طيبة" عن شركة روتانا أصدرت أغنية منفردة عام 2008 لاغنية تعودت عليك من كلماتها والحانها لكنها فسخت العقد بعد ألبومها الثاني بسب غابت عن الساحة الغنائية لمدة سبعة سنوات بسبب مرض والدها ورحيله وفي العام 2014 عادت إلى الساحة الغنائية بأغنية منفردة حملت عنوان شايلاهالك وصورتها مع المخرج الأردني يعقوب لامبز بعد توقيعها عقدا مع شركة عالم الفن محسن جابر وقنوات مزيكا،أطلقت زيزي ألبوم أنا أنثى عام 2015 الذي شهد عودتها للساحة الغنائية.





ويذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تُعقد على مدار 15 يوم، ويشارك فيها لفيف من الفرق الموسيقية ونجوم الغناء في مصر والعالم، من يينهم هشام عباس، علي الحجار، مروة ناجي، زيزي عادل، محمد محسن، أحمد جمال، تانيا قسيس، غالية بن علي، مسار إجباري.





يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28، وسط حضور جماهيرى تجاوز الـ15 ألف شخص، حيث ارتفع عدد الحضور بشكل أدى إلى تكدسهم خارج البوابة الرئيسية للقلعة وعدم تمكنهم من الدخول، وذلك بالإضافة إلى الزحام الشديد على منافذ بيع التذاكر، وتجنباً لذلك قامت دار الأوبرا بزيادة منافذ بيع التذاكر من 2 إلى 5 منافذ.





وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.





وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.





وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.





مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.





وكان وزيرا الثقافة والآثار قامو بتكريم، 10 شخصيات فنية ممن أسهموا في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربي وهم: الفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا الدكتورة سحر حلمي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، عبده أبو المجد، أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.





وتستمر فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، لمدة 15 يومًا يقام خلالهم 42 حفلا غنائيا لكبار نجوم الطرب ومنهم "محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، هشام عباس، الموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.



